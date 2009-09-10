Erdoğan sel felaketinin vurduğu bölgeleri inceledi

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Tekirdağ’da sel felaketinin vurduğu bölgeleri skorsky tipi polis helikopteriyle inceledi.



Erdoğan’a incelemesi sırasında Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dere yataklarının değiştirilmesinin nedeniyle söz konusu sıkıntıların yaşandığını belirterek, “Dere yatağını muhakkak bulur ve derenin intikamı ağır olur. Şu anda bunun bedelini ödüyoruz” dedi.

Su baskınına uğrayan alanları helikopterle havadan inceleyen Erdoğan, helikopterde TRT'ye yaptığı açıklamada, sabah Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri ve Çevre ve Orman bakanları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İSKİ Genel Müdürü, DSİ Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili bürokratlarla bir koordinasyon toplantısı yaptığını anımsattı.

Toplantıda dün yaşanan felaketin analizini, yapılması gerekenleri, durum tespitlerini ve bundan sonra atılacak adımları görüştüklerini ifade eden Başbakan Erdoğan, “Bu tespitleri yaparken birinci derecede şu anda İSKİ ile ilgili olarak bu kanunda bir değişiklik yapılmasının uygun olacağına karar verdik. Zira gerek kanalizasyon alt yapısı, bütün bu derelerin ıslahına yönelik olarak bunlar Büyükşehir Belediyesinin kendi tasarrufundaydı. Bunları tamamıyla İSKİ'nin tasarrufu altına almak suretiyle bir adım atalım istedik. Yukarı havzaları ise DSİ'ye bırakacak bir adımı yasal düzenleme ile çözelim istiyoruz ki artık bu işin bir sahibi olsun” diye konuştu.

İstanbul'da yapılmış olan dere ıslahlarıyla ilgili olarak önlerine “yasal maniler ve bazı dirençlerin” çıktığını dile getiren Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

“Bu dirençlerin aşılması lazım. Bakın şu anda helikopterle dolaşırken sizler de tespit ettiniz bütün dere yatakları nasıl değiştirilmiş. Bu dere yataklarının değiştirilmesi neticesinde meydana gelen özellikle sıkıntıları yaşıyoruz. Dün de söyledim, dere yatağını muhakkak bulur ve derenin intikamı ağır olur. Şu anda bunun bedelini ödüyoruz. Bakın Selimpaşa'ya gittik, Selimpaşa'da aynı sıkıntı var. Orada da dere yatağı ciddi manada değiştirilmiş. Aynı şekilde Silivri'de dere yatağına ciddi manada bir tecavüz var. Bütün bunların yanında Ayamama Deresi'nde yaşanan ortada. Papaz Deresi'nde yaşanan ortada. Aynı sıkıntılar burada da var. Şimdi bizler bir çalışmayı yürütüp ikili görüşmeler suretiyle bu işi çözüp buralardaki yıkımları da gerçekleştireceğiz. Bunun başka çıkışı yok. Çünkü daha farklı bir bedeli ne oralarda bu tasarrufu yapanlar, ne de vatandaşlarımıza ödetmek istiyoruz.”

Söz konusu olayın siyasi polemik malzemesi yapılmasını “asla doğru bulmadığını” belirten Erdoğan, “Çok ciddi manada yanlış bir yaklaşım. Bunu siyasi polemik malzemesi yapanlar lütfen aynaya baksınlar ve şu anda tasarrufları altında olan yerlerde neler olduğunu, neler yapıldığını geçmişten bugüne şöyle bir incelesinler. Bununla ilgili de Belediye Başkanım zaten gerekli açıklamaları tüm belgeleriyle yapacaktır” dedi.