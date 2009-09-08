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Erdoğan, sel felaketi hakkında bilgi aldı

08 Eylül 2009 21:40

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Trakya'daki sel felaketiyle ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.

Alınan bilgiye göre, Başbakan Erdoğan, Trakya'daki sel felaketiyle ilgili Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Müsteşarı ve Tekirdağ Valiliğinden son durum hakkında bilgi aldı.

Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla bölgede acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Tekirdağ Valiliği emrine 150 bin TL kaynak gönderilirken, Tekirdağ valiliğinden, vatandaşların sorunlarının giderilmesi için her türlü yardımın beklemeksizin yapılmasını istedi.

Sel felaketinden zarar gören vatandaşların zararlarının karşılanacağı, taşınma, barınma, giyecek, ulaşım gibi ihtiyaçların valilikçe ücretsiz yerine getirileceği bildirildi.

Bölgede, vatandaşlar için sıcak yemek verildiği, temel ihtiyaçların karşılandığı ifade edilirken, arama ve kurtarma çalışmalarına askeri birliklerin, sivil savunma ekiplerinin ve balık adamların katıldığı kaydedildi.


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