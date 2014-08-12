T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan seçimi kazandı, baba ocağı Güneysu'yu Çankaya yaptılar

Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Güneysu ilçesinin ismi değişti

12 Ağustos 2014 02:07

Resmi olmayan sonuçlarına göre 12. Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde sevinç sürüyor.

Habertürk'ün haberine göre, Güneysu Belediyesi tarafından ilçe merkezine "milletin adamı cumhurbaşkanı" yazılı pankart asıldı.

Güneysu ilçe girişindeki tabelanın üzerine vatandaşlar tarafından "Çankaya" yazıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı Saim Mutlu, çocukluğundan beri siyasetle uğraştığını, bir şey yapacağı zaman ani karar vermediğini, karar verdiği zaman kararından asla dönmediğini söyledi.

 

ETİKETLER

güneysuçankayarecep tayyip erdoğancumhurbaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24