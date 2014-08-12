Erdoğan seçimi kazandı, baba ocağı Güneysu'yu Çankaya yaptılar

Resmi olmayan sonuçlarına göre 12. Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde sevinç sürüyor.

Habertürk'ün haberine göre, Güneysu Belediyesi tarafından ilçe merkezine "milletin adamı cumhurbaşkanı" yazılı pankart asıldı.

Güneysu ilçe girişindeki tabelanın üzerine vatandaşlar tarafından "Çankaya" yazıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı Saim Mutlu, çocukluğundan beri siyasetle uğraştığını, bir şey yapacağı zaman ani karar vermediğini, karar verdiği zaman kararından asla dönmediğini söyledi.