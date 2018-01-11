Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 43. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Toplantı öncesi MHP ile yapılacak ittifak hakkında açıklama yapan Erdoğan, "Seçim ittifakını milli mutabakat olarak görüyoruz" dedi.

ABD'ye 12 teröristin iade edildiğini anlatan Erdoğan, "Bundan sonra sen bizden herhangi bir teröristi istediğin zaman bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın" ifadesini kullandı.

Muhtarlara yeni binalar yapılacağını kaydeden Cumhurbaşkanı, " Ülkemizin her yerinde ihtiyaç duyulan yerlerde muhtarlık binası yapılması kararı aldık" diye konuştu.

2011'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın polis tarafından gözaltına alınmak istenmesinin detaylarını anlatan Erdoğan, "Eğer MİT Müsteşarı tutuklansaydı arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorduk" dedi. "Kendisine 'kesinlikle gitmeyeceksin' dedim" diye konuşan Cumhurbaşkanı, "Polis gelir seni almak isterlerse, 'Güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar' dedim. O günün FETÖ yargısı ile verdik bu mücadeleyi" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın 43. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı açıklamlar şöyle:

Bugün size yeni bir müjdem var. Ülkemizin her yerinde ihtiyaç duyulan yerlerde muhtarlık binası yapılması kararı aldık. Kaymakamlar toplantısının ardından bunu görüştük ve kararını aldık. Hazine arazileri valilliklere ve kaymakamlıklara verilecek. Onlar da bunu inşa edecekler. Bakanlığımız tip projeler üretecek, binalar süratle yapılacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bütün bunlar karşılığında sizlerden tek bir beklentimiz var o da mahallenize en güzel hizmeti yapmanızdır. Sizler mahalle halkının meseleleri ile ne kadar yakından ilgilenirseniz milletimiz de ülkesine o derece güçlü şekilde sahip çıkacaktır.

Muhtarlıklardaki bilgisayar sistemlerinin, kaymakamlıklarımızdaki ilgili birimlerle entegrasyonu sayesinde kamu kurumlarından bir kısmının bilgi toplaması muhtarlıklar üzerinden düşünülebilir. Türkiye bir çadır devleti hiç değil. Biz güçlü bir ülkeyiz. Bizim çok büyük hedeflerimiz var. Attığımız her adımda çok büyük mücadeleler veriyoruz. Muhtarlarımızın katkı sağlamaları bize güç verecektir. Biz muhtarlarla buluşmalarımızda aynı zamanda ülkemizin, bölgemizin üzerinde değerlendirmeler yapıyor, mesajlarımızı milletimizle paylaşıyoruz.

1950 yılı seçimleri Demokrat Parti'nin değil, asıl milletin zaferi ile sonuçlanmıştır. Tüm baskılara rağmen sandıktan çıkan irade üstün gelmiştir. Buna rağmen bizim vesayet diye ifade ettiğimiz seçilmiş iradeye karşı ülkeyi yönetme anlayışı varlığını devam ettirmiştir. Darbeler, cuntalar devreye girmiştir. Rahmetli Menderes ve arkadaşlarını gerçekten uydurma delillerle idama götürenlere bu millet hakkını hiçbir zaman helal etmeyecektir.

Eğer MİT Müsteşarı tutuklansaydı arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorduk. Kendisine kesinlikle gitmeyeceksin dedim. Polis gelir seni almak isterlerse, güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar dedim. O günün FETÖ yargısı ile verdik bu mücadeleyi. Emniyet'in içinde FETÖ'nün de kendi temsilcileri var, onlarla temsil almaya gidiyor. Müsteşarı teslim alacak, ardından sıra, hedefleri büyük ya oraya gelecekti.

MİT Müsteşarı'na talimatını anlattı

Eğer MİT Müsteşarı tutuklansaydı arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorduk. Kendisine "kesinlikle gitmeyeceksin" dedim. "Polis gelir seni almak isterlerse, güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar" dedim. O günün FETÖ yargısı ile verdik bu mücadeleyi. Emniyet'in içinde FETÖ'nün de kendi temsilcileri var, onlarla temsil almaya gidiyor. Müsteşarı teslim alacak, ardından sıra, hedefleri büyük ya oraya gelecekti. Onlar şunu bilmiyordu, İspanya'nın Endülüs Sarayı'na bir gitme imkanı olursa, İçişleri Bakanı burada, peyderpey bir seferberlik yapsa da muhtarlarımızın içinden grup grup buralara muhtarlarımızı da götürmekte fayda var. Kubbede bir ayet yazar; Allah'tan başka galip yoktur.

Muhtarlarımızın bir dünya turu gibi, bu batıda olacak, bunu başarmış olacaklar. Milletimiz de bütün bu olanları gördük, her türlü desteği verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi milletimizin tüm saldırılara bir meydan okumasıydı. Siz Kudüs'e giderseniz birileri ürker. Bütün planları, görevi İçişleri Bakanımıza verdik, Kudüs de bunun içinde olabilir. Paket tur gerçekleştirilebilir.

Millletimizi ve bizi sandıktan yenemeyeceklerini görenler bu kez terörü sahaya indirdi. Terör cephesini tahkim ettiler.

"Ya bu ülkeyi terk edip gidecekler ya bu işi bitireceğiz"

Şu anda bizim askerimiz, polisimiz, jandarmamız bütün bölgelerde var mı? Var. Nerede tehdit varsa, inlerine kadar gireriz ve giriyoruz. Yaptıkları şeyler geçti artık. Haftada 50-100 gidiyorlar. Artık bunlar gidici. Ya bu ülkeyi tamamen terk edip gidecekler, ya da bu işi bitireceğiz.

Bunların arkasında Pensilvanya var, onun arkasında Amerika var. Bundan sonra sen bizden herhangi bir teröristi istediğin zaman bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın. Müslüman, bir yılan deliğinden bir kere sokulur. Bir taraftan stratejik ortağız diyeceksin, Suriye'nin kuzeyinde 4 bini aşkın silahla görevlendirme yapacaksın. Bunlar PKK'nın yan kuruluşları, terör örgütü. Yeni istiklal harbimizi savunmadan taarruza dönüştürdük. Güvenlik güçlerimiz teröristleri açtıkları çukurlara gömdü. Eylemlerin önü büyük ölçüde kilitlendi.

"Benim kurmay subayım ayrı bir cambaz"

Benim kurmay subayım da ayrı bir cambaz. Psikiyatrik bir vaka olduğuna dair raporlar oluşturmuş. Bunlar her şeyi yapar. Biz kuyumcu hassasiyeti ile bunları da birer birer ayrıştırarak suçluları hak ettikleri cezalara çarptırmak suretiyle mücadeleyi başarı ile sonuçlandıracağız.

Birilerinin terör koridoru oluşturma çabalarına asbrımız azalıyor. Suriye'de ve Irak'ta yaşanan hadiselerin, kurulan düzenin amacı her geçen gün daha net anlayışılıyor. Yalan söylenmesine daha fazla tahammül etmek zorunda değiliz. Fırat Kalkanı Harekatı ile attığımız adımını genişletecek güce sahibiz.

"Kimse orada yeni bir devlet kurma gayretine girmesin"

Her kim ki 'Suriye'den, Irak'tan, Balkanlar'dan, Orta Asya'dan bize ne' diyorsa sadece tarihimizden değil istiklal ve istikbal kavramlarından da habersizdir. Burası bizim gönül dünyamız içindedir. Şu anda terör koridoru oluşturmak isteyenler var ya oralar Misak-ı Milli içinde. Orada devlet kurmak isteyenler avucunu yalar. Kimse orada yeni bir devlet kurma gayreti içine girmesin.