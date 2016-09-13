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BBC Türkçe

Erdoğan: Seçilmişler bal gibi de görevden alınır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 belediyeye kayyum atanması kararını savunurken, 'Belediyecilik yerine örgütlere payandalık yapan bu kişiler zaten gerçek anlamda belediye başkanı değildi' diye konuştu.

13 Eylül 2016 18:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 belediyeye kayyum atanması kararını savundu ve 'Belediyecilik yerine örgütlere payandalık yapan bu kişiler zaten gerçek anlamda belediye başkanı değildi" diye konuştu.

İstanbul'da düzenlenen bayramlaşma etkinliğinde konuşan Erdoğan, "Bazıları 'Seçilmişler görevden nasıl alınır?' diyor. Bal gibi de alınır. Seçilmiş olmak size sınırsız devlet millet aleyhinde tasarruf yetkisini vermez" dedi.

Erdoğan sözlerine "Seçimle iş başına gelmek kimseye elindeki imkanları terör örgütüne peşkeş çekme hakkını vermez" diyerek devam etti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili olarak "Belediyelere kayyum atanması darbenin bir başka türüdür ve halk bu darbeye karşı direnecektir. Elinde ne imkan varsa… Kayyumu çalıştırmayacakır" demiş ve hükümeti kayyum atanan bölgelerde erken seçime gitmeye çağırmıştı.

Erdoğan ise konuşmasında, 2'si il toplam 28 bölgede görevden alınan belediye başkanları için "Devletin sana tahsis ettiği iş makinalarını tamamen terör estirmek için çukurlar kazarak kullanırsan, yargı gelir sana bununla ilgili hesabını sorar" dedi.

Bazı belediyelerin makam araçlarının eylemlerde kullanıldığını ifade eden Erdoğan, "Bir belediyenin makam aracı eylemde kullanılır mı? Bunlar kullandılar. İşte şimdi bunun bedelini ödüyorlar ve ödemeye de devam edecekler" diye konuştu.

Görevden alınan belediye başkanlarını 'halka hizmet götürmemekle' suçlayan Erdoğan şöyle konuştu:

"Bunlar belediyecilik yapmadılar ki. Lağım sokaklarda, caddelerde akıyor. İçme suyu yok, hizmet diye bir şey yok. Belediyecilik yerine örgütlere payandalık yapan bu kişiler zaten gerçek anlamda belediye başkanı değildi."

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