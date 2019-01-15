Erdoğan: Sayın Bahçeli çok kibar adam

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerde kurmayları ile üst üste yaptığı toplantıların ana gündem maddesini yaklaşan mahallî seçimler ve bu süreçte uygulanacak stratejiler oluşturdu. Cumhur İttifakı olarak Türkiye’nin her yerinde iddialı olduklarını ve hedefi yüksek tuttuklarını belirten Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile arasında geçen 'Osmaniye' diyalogunun aktarırken "Sayın Bahçeli çok kibar adam" dediği öğrenildi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; Erdoğan’ın, yerel seçimlere yönelik izlenecek strateji konusundaki uyarıları şöyle:

“Tüm parti ve teşkilatlarımız ortak bir dil kullanmalı. Bunun için söylem birliğine dikkat edin. Cumhur İttifakı ile ilgili dikkatli konuşun. Biz olaya yukarıdan bakıyoruz. Yukarıdan bakarak gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Yerelden, tek taraflı bakarak, kimse değerlendirme yapmasın. Seçim iş birliği konusunda genel başkanlar bir karar verdi. Herkesin uyması gerekir. Birbirimiz ile uğraşacağımıza muhalefete odaklanmalıyız. (Samsun il başkanının Cumhur İttifakı’na yönelik söylemlerini hatırlatarak) Samsun’da bir olay oldu. Biz de gerekeni yaptık. Bundan sonra da buna benzer şeyler olursa aynı şekilde gerekeni yapmaya devam ederiz. Cumhur İttifakı konusunda tavrım net, taviz vermeyiz. Genel başkanlar bir karar vermişse buna herkes uymalı. Sadece belediye seçimi için bir iş birliği değil bu. Beka meselesi. Karşılıklı fedakârlık yapıyoruz. Kimse çizgiyi aşmasın. Cumhur İttifakı adaylarının kazanması için çalışacağız. Hedefimiz yüzde 50 ve üstü olacak. Herkes bu hedefe kilitlenmeli. Ayrıca sosyal medya var deyip, sadece orada yapılacak kampanyaya güvenip, çalışmayı ihmal etmeyin”

"Nihat Bey İzmir'i toparlar"

AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Zeybekci üzerinden yürütülen tartışmaları da değerlendiren Erdoğan “İzmir’de bazı şeyler söylendi. Ama gördük ki orası toparlanmış. Nihat Bey toparlar orayı. Seçimlerde daha iyi olacağımızı düşünüyorum” dedi.

"Bahçeli çok kibar adam"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iş birliği yapılacak iller konusunda varılan anlaşmanın önemine değinen Erdoğan, Osmaniye konusunda aralarında geçen diyaloğu “Sayın Bahçeli çok kibar adam. Osmaniye’den jest olarak aday çıkarmayacağımızı söylediğimde, ‘Efendim sizin il başkanınız buna soğuk bakıyormuş. İsterseniz aday çıkarabilirsiniz’ dedi. Ben de ‘olmaz öyle şey, Osmaniye’de aday çıkarmayacağız. Bizim size jestimiz olsun’ dedim” şeklinde aktardı.