'Erdoğan savaş gemisiyle gelirse bu savaş ilanıdır'

T24 - İsrail Ordusunun üst düzey generallerinden Uzi Dayan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın savaş gemileriyle Gazze'ye gelmek istemesi durumunda bunun savaş ilanı sayılacağını söyledi. Dayan, "Belirledikleri hattı kim geçmeye çalışırsa kesinlikle buna izin verilmeyecek ve gemileri batırılacaktır." dedi.



Savunma Bakanlığı Siyaset Birimi Başkanı Amos Gilad ise üst düzey yetkililere çağrıda bulunarak Erdoğan'a yönelik sert açıklamalarda bulunmamalarını istedi.



İki ülke arasında bir kriz bulunduğunu ve bu krizi sağduyu ile aşmak gerektiğini de vurgulayan Gilad, demokratik yollarla işbaşına gelmiş bir başbakanı 'terörist' olarak adlandırmaktan kaçınılmasını da istedi.



Son günlerde İsrail basınında Başbakan Erdoğan'ı İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad ve Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'la özdeşleştiren pek çok haber yer alıyor.







