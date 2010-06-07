T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Erdoğan savaş gemisiyle gelirse bu savaş ilanıdır'

İsrail Ordusu'nun generallerinden Uzi Dayan, Erdoğan'ın savaş gemileriyle Gazze'ye gelmek istemesi durumunda bunun savaş ilanı sayılacağını söyledi.

07 Haziran 2010 03:00

T24 - İsrail Ordusunun üst düzey generallerinden Uzi Dayan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın savaş gemileriyle Gazze'ye gelmek istemesi durumunda bunun savaş ilanı sayılacağını söyledi. Dayan, "Belirledikleri hattı kim geçmeye çalışırsa kesinlikle buna izin verilmeyecek ve gemileri batırılacaktır." dedi.

Savunma Bakanlığı Siyaset Birimi Başkanı Amos Gilad ise üst düzey yetkililere çağrıda bulunarak Erdoğan'a yönelik sert açıklamalarda bulunmamalarını istedi.

İki ülke arasında bir kriz bulunduğunu ve bu krizi sağduyu ile aşmak gerektiğini de vurgulayan Gilad, demokratik yollarla işbaşına gelmiş bir başbakanı 'terörist' olarak adlandırmaktan kaçınılmasını da istedi.

Son günlerde İsrail basınında Başbakan Erdoğan'ı İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad ve Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'la özdeşleştiren pek çok haber yer alıyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24