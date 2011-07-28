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'Erdoğan Sarksiyan'ın cevabının tamamını dinlememiş'

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın "Karabağ'ı biz aldık Ağrı'yı gençlere bırakıyorum" sözlerine

28 Temmuz 2011 03:00

T24 - Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın "Karabağ'ı biz aldık Ağrı'yı gençlere bırakıyorum" sözlerine sert tepki gösteren Başbakan Tayyip Erdoğan'a Ermenistan'dan karşılık geldi. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Şavarş Koçaryan, "Sarkisyan'ın cevabının tümünü dinlememişler, sadece bir bölümünü dikkate almışlar" dedi.



Dışişleri Bakanı Yardımcısı Koçaryan'a Türkiye'den Sarkisyan'ın ifadelerine gelen tepki soruldu. Koçaryan, Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın cevabının sadece bir bölümünü dikkate aldıklarını ve tümünü dinlemeden konuştuklarını söyledi. Koçaryan, "Ayrıca Sarkisyan'ın sözleri ciddi, kapsamlı ve hesap edilerek söylenmiş sözlerdir. Eğer Türkler bunu bu şekilde görmüyorlarsa, o zaman işlerine bu şekilde geliyordur" dedi.


Erdoğan'ın tepkisi sert oldu

Dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Sarkisyan'a seslenen Erdoğan, "Bu devlet adamlığına veya bir cumuhurbaşkanına yakışan bir ifade, bir yaklaşım tarzı değildir. Burada Sarkisyan'ın yaptığı bir tahriktir" dedi.

Ermeni lider Sarkisyan, "Karabağ’ı biz aldık Ağrı’yı size bıraktık" demişti.


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