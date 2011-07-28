'Erdoğan Sarksiyan'ın cevabının tamamını dinlememiş'

T24

Erdoğan'ın tepkisi sert oldu

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Koçaryan'a Türkiye'den Sarkisyan'ın ifadelerine gelen tepki soruldu. Koçaryan, Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın cevabının sadece bir bölümünü dikkate aldıklarını ve tümünü dinlemeden konuştuklarını söyledi. Koçaryan, "Ayrıca Sarkisyan'ın sözleri ciddi, kapsamlı ve hesap edilerek söylenmiş sözlerdir. Eğer Türkler bunu bu şekilde görmüyorlarsa, o zaman işlerine bu şekilde geliyordur" dedi.Dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Sarkisyan'a seslenen Erdoğan, "Bu devlet adamlığına veya bir cumuhurbaşkanına yakışan bir ifade, bir yaklaşım tarzı değildir. Burada Sarkisyan'ın yaptığı bir tahriktir" dedi.Ermeni lider Sarkisyan, "Karabağ’ı biz aldık Ağrı’yı size bıraktık" demişti.