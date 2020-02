Erdoğan: Sanatçı müsveddeleri beni ipe götürecekmiş; bunun bedelini ödeyecekler!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "sanatçı müsveddeleri" olarak nitelediği kişilerin kendisini medya üzerinden hedef aldığını söylerken "Beni ipe götüreceklermiş. Senin her yerin sanatçı olsa ne olur? Bunun bedelini ödeyecekler. Şimdi git yargıda bedelini öde" dedi. Erdoğan’ın bu sözleri, “Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’i hedef aldı” şeklinde yorumlandı. Erdoğan, Gezi eylemlerinin "12 tane ağacın taşınması sebebiyle çıktığını" söylerken "Esnaflarımızın dükkanlarını yağmaladılar, İstiklal Caddesi'nde dükkan bırakmadılar. Polisimize kurşun sıktılar, belediye otobüslerini yaktılar" ifadelerini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu toplantısında konuşan Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

Bugün Türkiye 15-20 yıl öncesine kadar esamesinin okunmadığı ülkelerde şimdi iş adamlarıyla, STK'larıyla, ürünleriyle var. Kültürümüzle ülkemizi tüm dünyada görünür hale getirdik. Bugün Türk girişimciler ticaret yapıyor, yüz binlerce insana istihdam sağlıyor. Mühendislerimiz çok geniş bir coğrafyada imza atıyor. Senagal'in başkenti Dakar'da Türk müteahhitlerin yaptığı havalimanı karşılıyor.

"Türklerin yaptığı dolapları kullanıyorlar"

Yollarını, havalimanı, spor salonunu Türk yapıyor. Lübnan, Endonezya, Gana... Endonezya'daki tsunamide kardeşlerimiz öldü. Tüm Endonezya halkına Türk halkı olarak baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Şu anda Pakistan'a MİLGEM projesini ihraç ettik. Teslimatı yapılacak. 1 milyar doların üzerinde bir proje. Güney Afrika'da insanlar Türklerin yaptığı ev eşyalarını yaptığı, dolapları kullandığını görüyoruz.

"Türk iş adamları bayrağımızı gururla dalgalandırıyor"

Pakistan'dan Kuveyt'e birçok güvenlik araçlarını Türkler yapıyor. Made in Turkey damgalı ürünle karşılaşıyor, Türk başarı hikayesi dinliyoruz. Türk şirketlerimiz iş adamlarımız bayrağımızı gururla dalgalandırıyor. Görüştüğümüz her devlet adamı Türk yatırımcıların başarısından bahsediyor. Yabancı şirketlerin sürünmecedeki projelerini Türk firmaları üstleniyor ve hızlı bir şekilde teslim ediyor. Ben sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Görüştüğümüz her yatırımcı Türk iş adamlarının dürüstlüğünden bahsediyor. Bu başarı hepimizin ortak başarısıdır.

"Hiçbir başarı altın tepside sunulmaz"

Bu seviyeler sadece ihracat, yatırım, ekonomide değil, siyaset ve uluslararası ilişkilerde de kaydettiği ilerlemenin sonucudur. Türkiye yeni destanlar yazmaya devam edecektir. 2019'u farklı görüyorum. Bu başarılar Türkiye'nin kendine güvendiğinin kendine inandığının potansiyelini harekete geçirdiğinin işaretidir. Hiçbir zafer altın tepside sunulmaz.

"Gezi'de polisimize kurşun sıktılar, dükkanları yağmaladılar"

Gezi Parkı'ndaki 12 tane ağacın taşınması bahane edilerek sokak üzerinden ekonomimiz hedef alındı. Esnaflarımızın dükkanlarını yağmaladılar, İstiklal Caddesi'nde dükkan bırakmadılar. Polisimize kurşun sıktılar, belediye otobüslerini yaktılar.

"Bedelini ödeyecekler"

Beni ipe götüreceklermiş. Bunu sanatçı görünümü altındaki müsveddeler yapıyor. Senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Biz bu yola farklı çıktık. Senin haddine mi? Biz şehadete inanmış insanlarız. Biz bunların bedelini rahatlıkla ödemeye hazır insanlarız. Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler. Bunun bedelini ödeyecekler. Bu ülkenin cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın. Şimdi git yargıda bedelini öde.