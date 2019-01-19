Erdoğan Samsun adaylarını tanıttı

Samsun'da aday tanıtım toplantısında konuşuan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ahbap, akraba, yaren; ne varsa hepsine ulaşacağız" dedi.,

Erdoğen'ın açıkladığı belediye başkanı adayları şöyle:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı - Mustafa Demir

19 Mayıs ilçesi belediye başkanı adayı - Osman Topaloğlu

Atakum ilçesi belediye başkanı adayı - Zihni Şahin

Ayvacık ilçesi belediye başkanı adayı - Halil Kalaycı

Bafra ilçesi belediye başkanı adayı - Hamit Kılıç

Çarşamba ilçesi belediye başkanı adayı - Halit Doğan

İlkadım ilçesi belediye başkanı adayı - Erdoğan Tok

Kavak ilçesi belediye başkanı adayı - İbrahim Sarıcaoğlu

Ladik ilçesi belediye başkanı adayı - Nurhan Yapıcı Özel

Salıpazarı ilçesi belediye başkanı adayı - Halil Akgül

Tekkeköy ilçesi belediye başkanı adayı - Hasan Togay

Terme ilçesi belediye başkanı adayı - Ali Kılıç

Vezir Köprü ilçesi belediye başkanı adayı - İbrahim Sadık Edis

Yakakent ilçesi belediye başkanı adayı - Hüseyin Kıyma

Alaçam ilçesi belediye başkanı adayı - (Cumhur İttifakı adayı) MHP'li İlyas Acar

Asarcık ilçesi belediye başkanı adayı - (Cumhur İttifakı) MHP'li Şerif Kılağuz

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Gayret istiyorum. Siyaset, birliğin, beraberliğin iyi yönetildiği bir zirve işidir.

"Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 100. yılı. Gazi İstanbul'dan yola çıkmış 19 Mayıs'ta Samsun'a gelecerek İstiklal Harbinin meşalesini urada yakmıştır.

"Samsun bu kutlu mücadelenin sadece ilk aıdmının atıldığı değil aynı zamanda ruhunun da şekillendiği yerdir.

"16 Mayıs'ta başalyıp 29 Ekim 2023 ıylına akdar devam edecek süreçte milli mücadelenin gerisindeki planı milletimizle birlikte ortaya koyacağız. Başlangıçlar önmldiir. O yüzden Moğolistan'a kadar gidip Orhun Yazıtları'na sahip çıktık. Bunun için Orta Asya'dan Başkanlara her yer ata mirasına dört elle sarılıyoruz. Bunun için gençler Kudüs davasını canımız pahasına sahipleniyoruz. Bunun için Mekke'nin Medine'nin medeniyetimizin sembolü olan şehirlerimizin üzerine çok titriyoruz.

"Ben millet bahçesi diyorum bu CHP zihniyeti kumarhane anlıyor.

"Bay Kemal diyor ki çiftçiler aç, ellerinden toprakları alındı. Eline dizine dursun. Samsunlu çiftçilerimize 2 kattrilyon destek verdik. Bakın 1,5 trilyona yakın tazminata mahkum oldu. İşi gücü yalan. Şu anda devam eden mahkemeler var. Onalrdan da gelecek. Bunun tazminatlaırnı ödemek için CHP'nin içinde bir kurul kuruldu, para topluyorlar milletvekillerindne. Onun için de rahat rahat yalan söyleyebiliyor. Onun oynayacak emcali de yok, bırakın onu kendi haline.

"Bay Kemal Almanya'da YPG paçavrasıyla ftoğraf çektirenlerle yanyana poz veriyor."