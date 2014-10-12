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Erdoğan: Salıdan sonra sokakları bu vandallardan temizleyeceğiz

'Parlamentoda kim destek verir, kim destek vermez bunları da göreceğiz. Orada da herkes iyot gibi ortaya çıkacak'

12 Ekim 2014 02:56

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Türkiye terör örgütlerinin, sokak serserilerinin gösterileriyle istikametini değiştirecek bir ülke hiç değil. Uluslararası odakların maşası olarak Kobani bahanesiyle polisimize, askerimize, kamu ve özel mülke saldıran her kim olursa olsun, misliyle karşılığını alır, bundan sonra daha da sert olarak alacaktır, bunu da bilmenizi istiyorum" dedi.

Erdoğan, “TBMM inşallah salıdan sonra yeni yasal düzenlemeleri gerçekleştirerek, hükümet idari tedbirleri alarak, diğer tüm kurumlarımız üzerine düşeni yaparak sokakları bu vandallardan süratle temizleyecektir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2014-2015 akademik yılı açılış törenindeki konuşmasında, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını söyledi.

Türkiye'nin üzerinde ameliyat, operasyon yapılacak bir ülke olmadığını söyleyen Erdoğan, "Türkiye terör örgütlerinin, sokak serserilerinin gösterileriyle istikametini değiştirecek bir ülke hiç değil. Uluslararası odakların maşası olarak Kobani bahanesiyle polisimize, askerimize, kamu ve özel mülke saldıran her kim olursa olsun, misliyle karşılığını alır, bundan sonra daha da sert olarak alacaktır, bunu da bilmenizi istiyorum" dedi.

Erdoğan, "TBMM inşallah salıdan sonra yeni yasal düzenlemeleri gerçekleştirerek, hükümet idari tedbirleri alarak, diğer tüm kurumlarımız üzerine düşeni yaparak sokakları bu vandallardan süratle temizleyecektir. Bu konuda tüm siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının hükümete gerekli desteği sağlamasını bekliyorum. Parlamentoda kim destek verir, kim destek vermez bunları da göreceğiz. Orada da herkes iyot gibi ortaya çıkacak"

 

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