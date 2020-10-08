Erdoğan'dan Türkiye-Afrika forumunda çağrı: Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya çağırıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu”nun açılış oturumunda video konferansla açıklamalarda bulundu. Burada gerçekleştirdiği konuşmasında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sıcak çatışmaya değinen Erdoğan, "İşgali meşrulaştıran önerilerin artık sahada uygulanma şansı yoktur. Azerbaycan'ın da topraklarını özgürleştirme konusunda son derece kararlı olduğunu görüyoruz" dedi. Erdoğan, "Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya çağırıyoruz" çağrısında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Salgınla mücadele ederken sosyoekonomik gerçeklikleri bir kenara bırakmamayız. İktisadi hayatın ve ticaretin devam ettirilmesi salgının etkilerini en aza indirebilmek için hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımızın sağlığından taviz vermeden ekonominin çarklarını da döndürmek gerekiyor."

"Türk firmaları yurt içine ve yurt dışında gerçekten takdire şayan bir performans sergilediler."

"Ülkemizde ağırladığımız Afrikalı liderler firmalarımızdan daima övgüyle bahsediyorlar. Özellikle müteahhitlermizin bu manada kıta çapında farklı bir üne sahip olduğunu görüyoruz. Müteahhitlerimiz başladıkları işi yarım bırakmadıkları gibi başkalarının başlayıp yarım bıraktıkları işleri de rekor sürelerde tamamlıyor."

"İşe öncelikle bu önyargıları yıkarak başladık. Afrika halkları ile milletimiz arasında gönül köprüleri kurduk. Afrikalı kardeşlerimizin Türkiye'nin potansiyelini keşfetmeleri için çalışmalar yürüttük. Kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde iş birliğimizi her alanda geliştirmenin mücadelesini verdik."

"Kıta ile bin yıllık kadim bağları olan Türkiye Afrikalıların kader ortağıdır. Birlikte yol yürümeyi istiyoruz. Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir ülke olarak kıtaya yönelik kibirli buyurgan bakış açısını reddediyoruz. Hepimizin, tüm insanlığı mama Afrika'dan öğreneceği çok dersler olduğuna inanıyorum."

"Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları sebebiyle Dağlık Karabağ'da sıcak çatışmalar yaşanıyor. BM, ve AGİT'n açık kararlarına rağmen Ermenistan bu topraklardan çekilmemiştir. MİNSK grubu da şimdiye kadar sorunu çözme konusunda herhangi bir irade göstermemiştir. 30 yıldır adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü işgalin son bulmasıdır. İşgali meşrulaştıran önerilerin artık sahada uygulanma şansı yoktur. Azerbaycan'ın da topraklarını özgürleştirme konusunda son derece kararlı olduğunu görüyoruz. Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya çağırıyoruz."