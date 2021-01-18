Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ: MHP’den aranmadığım gibi olaya ilişkin bir açıklama da duymadım, Bahçeli’yi hoşgörülü bilirdim

Evinin önünde silahlı ve sopalı bir grubun saldırısı sonucu yaralanan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, MHP'den aranmadığını belirterek olaya ilişkin bir açıklamalarını da duymadığını ifade etti. Özdağ, "Ben Sayın Bahçeli’yi hoşgörülü bilirdim. Geçmişten de hukukumuz var. İnsan bir aramaz mı?" diye sitem etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, evinin önünde silahlı ve sopalı bir grubun saldırısı sonucu yaralanan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ı telefonla arayarak olayla ilgili bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Hürriyet’e, Erdoğan’ın kendisini olayın yaşandığı akşam tedavi gördüğü hastaneden telefonla aradığını belirterek şunları söyledi:

“‘Neler oluyor, ne yapıyorsunuz Selçuk Bey’ dedi. Ben de olayı kendisine anlattım. Devlet Bahçeli bir şeyler söylemişti, ben de ‘üslubu dairesinde cevaplar verdim’ dedim. Sonra evimin önünde ikisi silahlı, ikisi sopalı dört kişinin saldırısına uğradığımı anlattım. Birinin şoförüme silah çektiğini, bir diğerinin elindeki sopayla arkamdan ayaklarıma vurup beni düşürmeye çalıştığını, sonra uzun süre dövüştüğümüzü, şoförüm silah çekince de kaçtıklarını söyledim. Bana, silahı kimin kullandığını sordu, ben de şoförümün arabamdaki ruhsatlı silahımı kullandığını anlattım. Geçmiş olsun dediler. Ben de duyarlılıkları için kendilerine teşekkür ettim.”