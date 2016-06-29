Erdoğan: Saldırının ülkemiz aleyhinde propaganda malzemesi üretmeyi hedeflediği açıktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36 kişinin hayatını kaybettiği 100'den fazla kişinin yaralandığı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda terör saldırısının ardından bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Bu saldırı, terör örgütlerinin masum sivilleri hedef alan karanlık yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Bu saldırının, herhangi bir sonuç elde etmeyi değil, sadece ve sadece masum insanların kanı ve acısı üzerinden dünyaya ülkemiz aleyhinde propaganda malzemesi üretmeyi hedeflediği açıktır."

Dünyanın özellikle de Batı ülkelerinin, yönetimleriyle, parlamentolarıyla, medyasıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla terör örgütlerinin bu oyununa karşı artık kararlı bir duruş sergilemelerini bekliyoruz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes şundan emin olsun ki terör örgütleri için İstanbul ile Londra'nın, Ankara ile Berlin'in, İzmir ile Şikago'nun, Antalya ile Roma'nın bir farkı yoktur. Şayet tüm devletler, tüm insanlık olarak el ele verip, terör örgütlerine karşı ortak mücadele yürütmezsek, bugün aklımıza getirmekten dahi korktuğumuz ihtimallerin hepsi de birer birer gerçekleşecektir."