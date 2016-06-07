Erdoğan saldırının ardından hastanede konuştu: Terör örgütünün polis - sivil ayrımı bizi bağlamaz

İstanbul'da polis aracına yönelik düzenlenen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek bilgi alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Terör örgütünün özellikle sivil, polis, asker bu tür ayrımı bizi pek bağlamaz. Sonunda şehit olan insandır. Bu yaptıkları insana karşıdır. Askerin, polisin, korucunun görevi bütün milletin güvenliğini sağlamaktır" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri uzmanlarca PKK'yı işaret ettiği şeklinde yorumlandı. Son dönemde metropollerde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırıları PKK'dan ayrılan bazı örgüt üyelerinin de bulunduğu TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri / TeyrêBazên Azadiya Kurdistan) örgütü üstlenmişti.

Erdoğan, "Şehitlerimiz var, içimiz kan ağlıyor. İlk insanla başlayan bu mücadele kıyamete kadar sürecek. Bitti biter diye bir durum yok. Minimize edilmesidir asıl olan" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Öncelikle tekrar milletçe başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Haseki Hastanesi’nde şu anda yoğun bakımda olan 2 hastamız var ve şu anda onların ameliyatı devam ediyor. Diğer hastalarımızı ziyaret ettim, maşallah diğerleri kontrol altında, gayet iyi. Kısa bir sohbetimiz oldu. Patlamanın şiddetiyle ufak tefek zedelenmeler filan oldu. Onlar da taburcu edilecek. Başsavcılığımız bölgede çalışmalarını yapıyor. 7 şehit polisimiz, 4 sivil şehidimizle ilgili olarak adli işlemler devam ediyor. Bu adli işlemlerin akabinde de zaten ailelerine teslim edilecekler ve onları da ebedi aleme böylece uğurlamış olacağız.

Çok açık, net söyleyeyim. Terör örgütünün özellikle sivil, polis, asker bu tür ayrımı bizi pek bağlamaz. Sonunda şehit olan insandır. Bu yaptıkları insana karşıdır. Askerin, polisin, korucunun görevi bütün milletin güvenliğini sağlamaktır. Bunun affedilir, bağışlanır yanı yoktur. Bu teröristlere karşı mücadelemizi sonuna kadar yılmadan, usanmadan vereceğiz. Şehitlerimiz var, içimiz kan ağlıyor. Her şeyin bedeli var. İlk insanla başlayan bu mücadele kıyamete kadar sürecek. Bitti biter diye bir durum yok. Minimize edilmesidir asıl olan.

Bunu şehirlere taşımak yeni değil. Diyarbakır’da oldu, İstanbul’da oldu. Değişik yerlerde bunu yaptılar. Terörist uyur diye bir şey yok. Ne zaman, neyi patlatır belli olmaz.