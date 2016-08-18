Erdoğan: Saldırılar 15 Temmuz destanına ve demokrasi nöbetlerine misilleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye adları farklı da olsa aynı saiklerle hareket eden ve birbirleriyle yakın ilişkili terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır" dedi.

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği heyetine konuşan Erdoğan ,"15 Temmuzda FETÖ terör örgütü milletimize saldırdı. Bu hain yapı başarılı olamayanca nöbeti diğerleri devraldı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elazığ gibi huzurun ve kardeşliğin sembolü bir şehre saldırılmasını önemli gördüğünü, tek başına bu saldırının bile ülkenin, milletin huzuruna kast etmek olduğunu tüm açıklığıyla ortaya koyduğunu" söyledi.

"Son günlerdeki hadiseleri 15 Temmuz destanına ve arkasından 20 günlük demokrasi nöbetlerine misilleme saldırıları olarak görüyorum. FETÖ'yle, PKK'nın, DAEŞ'in bu örgütlerle hiçbir farkı olmadığı, hepsinin aynı amaca hizmet ettiği bir kez daha ortaya çıktı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye FETÖ'yle, PKK'yla mücadeleyi bir kenara bırakmadı" diye konuştu.

Erdoğan "Zaman zaman bazı dostlar 'cepheyi büyütmeyelim' diyorlar. Bizim için dar bir cephe sözkonusu değil. Mücadeleyi satıhta veriyoruz. Belli bir hatta değil. bu millet nerede gerekiyorsa o mücadeleyi orada verecek. Güneydoğuysa güneydoğu, doğuysa doğu, güneyse güney... Suriyenin kuzeyinde YPG'nin saldırıları var ülkemizi tehdit ediyor. Gerekirse orası da" dedi.

Erdoğan "Türkiye'yi iç meselelerine mahkum ederek Suriye'de meseleleri oldu bittiye getirmek isteyenlere şunu söylüyoruz: Biz her şeyin farkındayız. Suriye'nin kuzeyi konusunda verilen taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini de takip ediyoruz" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi yaşadığı darbe girişimi İslam dünyası bakımından son imtihan mahiyetindedir. Batılı ülkelerin ikircikli tutumunu tasvip etmesek de anlayabiliyoruz. Burada bir darbe yapılıyor. Demokrasiye karşı yapılıyor. Bu darbe yapıldığı halde bize akıl veriyorlar.'

"Geçmiş olsun dedikten sonra, 'birçok asker, memur görevinden alınıyor, bunu anlamıyoruz endişelerimiz var' şimdi buna ne diyeceksin? Siz işinize bakın diyoruz. Biz işimiz, biliyoruz. Çünkü bunlar şimdiye kadar emir kulu bulmuşlar karşılarında. Biz kula kul olmayacağız.

"Bütün bunlar olurken İslam dünyasının birkaç örnek dışında böyle bir tavır içinde olmasını da anlayabilmemiz mümkün değildir. Kimin ne hesap içinde olduğunu biliyoruz. Gün ola harman ola. İslam dünyasındaki toplumların kalplerinin bizimle attığını biliyoruz."