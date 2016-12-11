Erdoğan saldırı sonrası ilk kez konuştu: Şunu bilsinler ki; daha ağır bedeller ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'taki çifte terör saldırısından sonra ilk kez konuştu. Erdoğa 38 kişinin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili olarak "Bu terör belası ile mücadelede bir defa milletimin sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğimizden şüphesi olmasın. Bizi bunlarla kokutacaklarını sanıyorlarsa biz meydanı bu kahpelere bırakacak kadar alçalmadık. Biz yola kefenimizle çıktık. Bu vatan, bir defa bu vatanın gerçek anlamda sahiplerinindir. Bunların vatan sevgisi diye bir ahlakları yok. Şunu bilsinler ki; bunları yanlarına koymayacağız. Daha ağır bedeller ödeyecekler" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İki tane yoğun bakımda arkadaşımız var. Şuurları açık, şakalaşmaya varıncaya kadar bizimle iletişim kurdular. Onun dışında tek katta gazilerimiz toplanmış durumda. Onları da gayet iyi gördük. Haseki'dekiler bizi mutlu etti. 38 şehidimiz var. 155 yaralı söz konusu. Bu terör belası ile mücadelede bir defa milletimin sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğimizden şüphesi olmasın. Bizi bunlarla kokutacaklarını sanıyorlarsa biz meydanı bu kahpelere bırakacak kadar alçalmadık. Biz yola kefenimizle çıktık. Bu vatan, bir defa bu vatanın gerçek anlamda sahiplerinindir. Bunların vatan sevgisi diye bir ahlakları yok.

"Orada polislerimiz bir milli görevi yerine getiriyorlar. Ardından bu alçaklar o vatan evlatlarına saldırıyor. Ben tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şunu bilsinler ki; bunları yanlarına koymayacağız. Daha ağır bedeller ödeyecekler. Patlayıcıların cinsi nedir bununla alakalı incelemeler yapılıyor. İçişleri Bakanlığımız gerekli açıklamayı yapacak."