Erdoğan: Şairleri, yazarları, sanatçıları arasında ayrım yapan eski Türkiye manzarasına son verdik

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binasının açılışında konuşurken, "Bu ülkede 'müzik inkılabı' adı altında Türk halk ve sanat müziğinin, alaturka müzik denilerek yasaklandığı tuhaf dönemler yaşanmıştır. Türkiye bizim dönemimizde kültür, sanat, müzik, edebiyatta da prangalarından kurtulmuştur" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Salgını tedbirlere uyarak en kısa zamanda atlatmayı ümit ediyoruz. Bizler de görüşme, kabullerimizi, bu tür programlarımızı salgın gerçeğine göre düzenliyoruz. Konser salonu açılışına başkentimizin, ülkemizin kültür ve sanat hayatı için son d erece önemli bir yerinde olduğu için ertelemeyi düşünmedik.

"Bugün Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nı şanına yakışır bir şekilde kazandırmanın yanısıra modern bir mimari eseri ülkemize kazandırmış oluyoruz. Yaklaşık 15,4 hektarlık alan üzerinde 5 bloktan oluşmaktadır. 2023 kişilik konser salonu. Açık hava konser alanı mevcuttur. Restoran, kafeterya ve 800 araçlık kapalı otoparkı ile her ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.

"Binada yer alan büyük ve küçük konser salonları, dünyaca ünlü akustik uzmanlarınca doğal akustik prensibine uygun şekilde inşa edilmiştir. Devlet opera, bale, müzik gruplarının yanında özel sanat grupları ve toplulukları da istifade edebilecektir. Burası inşallah başkentimizin ortasında bir sanat ve müzik vahasına d önüşeccektir. Her ilden ve her telden dünyanın sesi burada toplanacak, içimizdeki tüm güzellikler notalara burada yansıyacaktır.

"Pisagor ve Farabi tertibinden Mozart ile Bach'ın tınıların, Şemsettin ve Meragi'den, şehnaz besteler, üvertürler, kar-ı natıklar burada yankılanacaktır. Bir Itri nevakarı ile bir Bethowen konçertosu bir Yunus ilahisine eşlik eden barış senfonisine eşlik ederek buradan dünyaya açılacaktır.

"Burası ülkemizin kültür sanat zenginliğinin nişanelerinden biri olarak kültürümüze hizmet verecektir. Bu eserin tekrar Ankara'ya ve tüm sanatseverlere hayırlısı olmasını diliyorum. Başta sayın Bakan ve ekibini, projede görev alan mimar, mühendis, işçi herkesi yine şahsım, milletim adına cani gönülden tebrik ediyorum.

"Merhum Yahya Kemal'e göre bizim devlet kurma ve askerlik dışında dünya ortalamasının fevkinde olan üç büyük sanatımız vardır. Yahya Kemal bunları mimari, musiki ve şiir olarak sıralar. Mimari ve şiirle beraber musikinin de kültürümüzde çok önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Türk müziği orta Asya, eski Anadolu, Akdeniz, Ege, İslam, Osmanlı ve son olarak Batı olmak üzere beş damardan beslenerek bugüne ulaşmıştır. Perde ve makamlar kökü bin yıllara giden bu uzun serencamın yoldaki işaretleridir.

"Bu ülkede 'müzik inkılabı' adı altında Türk halk ve sanat müziğinin, alaturka müzik denilerek yasaklandığı tuhaf dönemler yaşanmıştır.

"Türkiye bizim dönemimizde kültür, sanat, müzik, edebiyatta da prangalarından kurtulmuştur

"Biz insanlarımız arasında ayrımcılık yapmadığımız gibi, müzik türlerimiz ve müzisyenlerimiz arasında da hiçbir ayrıma gitmedik. Şairleri, yazarları, sanatçıları arasında ayrım yapan, insanları dinledikleri müziklere, giydikleri kıyafetlere göre ayıran eski Türkiye manzarasına son verdik.

"Bu topraklara ait ne varsa ülkemizin bir kazanımı olarak hepsini kucaklamaya çalıştık."