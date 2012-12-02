Erdoğan, Said Nursi'nin talebesini uğurladı

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Mustafa Sungur, Başbakan Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Başbakan Erdoğan'ın da katıldığı cenazede, namazı Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kıldırdı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında yaşamını yitiren Mustafa Sungur için cenaze namazı Fatih Camisi'nde, ikindi namazının ardından kılındı.

Törene, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile AK Parti İl Başkanı Aziz Babuşcu katıldı. Törende vatandaşlar, Fatih Camisi'nin avlusunu doldurdu. Cenaze namazı için Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Azerbaycan ve Sudi Arabistan'dan da gelenler olduğu bildirildi.

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebeleri Abdullah Yeğin, Hüsnü Bayram, Mehmet Fırıncı, Salih Özcan, Mehmet Kırkıncı ve Abdülkadir Badıllı da törende yer aldı.

Erdoğan cemaate seslendi

Törende cemaate seslenen Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Değerli kardeşlerim, öncelikle şu anda ebediyete uğurladığımız Mustafa Sungur ağabeyimize, zaten az önce Diyanet İşleri Başkanımızın ifadeleriyle haklarınızı helal ettiniz. Hakkımız helal olsun. Orada hiç bir endişe taşımıyoruz. Ömürleri boyunca gerçekten bu gökkubbede hoş bir seda bırakma uğruna onlar çok büyük mücadeleler verdiler. Çok ciddi ezalar, cefalar çektiler. Bu ezalar, cefalar şu anda onların yanında götürdükleridir. Bunu çok iyi biliyoruz. Buna hep şahit olduk. Bu şehadet içinde az önce zaten şehadetlerinizi yinelediniz. Gösterilen ilgi ve alaka, kimin kim olduğunu çok iyi ortaya koyuyor. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.''

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, kıldırdı. Mehmet Görmez, konuşmasının sonunda Mehmet Sungur için cemaatten şahitlik ve helallik istedi.

Başbakan Erdoğan, cenaze aracının yanına gelerek, Sungur'un yakınlarına başsağlığı diledi.

Mehmet Sungur, Eyüp Mezarlığı'nda toprağa verildi.

83 yaşında vefat etti

Mustafa Sungur, Safranbolu'nun Eflani nahiyesine bağlı Çalışlar köyünde 1929'da dünyaya geldi. Kastamonu Gölköy Enstitüsü'nü bitirdikten sonra bir müddet öğretmenlik yapan Sungur, bu arada Risale-i Nur Külliyatı Müellifi Bediüzzaman Said Nursi'nin eserleriyle tanıştı.

Bu eserlerin kendisine yepyeni bir bakış açısı kazandırdığını fark eden Sungur, bundan sonra kendisini Risale-i Nur'ların hizmetine verdi.

Sungur 1947'de Bediüzzaman'ı ziyaret etti ve bir müddet sonra da onun hizmetine girdi. Bundan bir yıl sonra da Bediüzzaman ve talebeleriyle birlikte tutuklanarak, Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. 1953'te Samsun'da yayınlanan Büyük Cihad gazetesinde Bediüzzaman ve Risale-i Nur hakkında çıkan bir yazısı sebebiyle tekrar tutuklu olarak yargılandı.

Bediüzzaman'ın 13 sene hizmetinde bulunan Sungur, onun vefatından sonra da Risale-i Nur'un neşir hizmetlerinde bulundu, yurt içinde ve dünya çapında yaygın bir şekilde Risale-i Nur hizmetlerini yönetti.