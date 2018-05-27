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ERDOĞAN, SAHİLDE İFTARI BEKLEYEN VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ 

Haber: İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da Emniyet Teşkilatı mensupları ile yapacağı iftara giderken Zeytinburnu Sahili'nde makam aracını durdurarak iftarı bekleyen vatandaşların yanına gitti

27 Mayıs 2018 00:12

Haber: İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı\'da Emniyet Teşkilatı mensupları ile yapacağı iftara giderken Zeytinburnu Sahili\'nde makam aracını durdurarak iftarı bekleyen vatandaşların yanına gitti.Erdoğan, kendisini davet eden bir ailenin yanına giderek, bir süre sohbet ederken bir kız çocuğunu kucağına alarak sevdi. Çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.

Görüntü dökümü:(FOTOĞRAF)
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-Erdoğanın aileleri ziyaret etmesi
-Sohbet etmesi
-Çocukları sevmesi
-Fotoğraf çektirmesi
 

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