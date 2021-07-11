Erdoğan sahaya iniyor; Soylu da kadroda

Medyatava yazarı Cengiz Semercioğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek gösteri maçında açılış vuruşunu yapacağını yazdı. Maçın kadrosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da olacağını belirtti.

Türkiye ve KKTC'nin daha yakın ilişkiler kurmaya başladığının altını çizen Semercioğlu, festivalin 3 gün süreceğini ve en önemli olayın Erdoğan'ın sahaya inecek olması olduğunu yazdı.

Şöhretler Karması'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sahada olacağını söyleyen Semercioğlu, "Bakanlar ve ünlülerden oluşacak takımlarda Süleyman Soylu da forma giyecek. Belki de uzun süre sonra Erdoğan ve Soylu ilk kez aynı karede olacak. Açıkçası Süleyman Soylu'nun performansının nasıl olacağını merak ediyorum... 2018'de Diyarbakır'daki şöhretler maçını statta izlemiştim ve sahadaki en iyi isim Süleyman Soylu'ydu ve bir de gol atmıştı... Son dönemde Sedat Peker'in açıklamalarıyla yıpranan Soylu'nun performansı bakalım bu sefer nasıl olacak?" dedi.

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