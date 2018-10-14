Erdoğan sahalara geri dönüyor

Diyarbakır'da, 18-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Ziraat Gençlik Festivali kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'Şöhretler Karması' maçında yeşil sahaya çıkacağı belirtildi.

İstanbul'da, Mayıs ayında başlayan 'Gençlik Festivali'nin 18-21 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır'da, 'Ziraat Gençlik Festivali' olarak düzenleneceği açıklandı. Kent meydanında düzenlencek olan 4 gün sürecek. Festival kapsamında Erdoğan, futbol efsaneleriyle beraber bir gösteri maçında forma giyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete girmeden önce futbolculuk yapmış ve Başbakanlık döneminde Başakşehir'in yeni stadının açılışı için yapılan özel maçta etkili bir futbol sergileyip 'hat-trick' yapmıştı.