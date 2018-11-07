Erdoğan: Sağlık alanında hızlı bir millileşmeye, yerlileşmeye ihtiyaç var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Gülhane Külliyesi Spor Salonu'nda Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin akademik yıl açılışında konuştu.

Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Sağlık, bizim 16 yıldır üzerinde hassasiyetle durduğumuz, en çok yatırım yaptığımız ve hamdolsun en güzel neticeleri de aldığımız alanların başında geliyor. Parası olan sağlık sigortasının bedelini kendisi ödüyor buna imkanı olmayanın primini ise devlet ödüyor. Özel hastaneler için bir fark ücreti ödenmesi gerekiyor ama bu rakam verilen hizmete uygun bir bedel olarak belirleniyor.



Senet imzalayan arka kapıdan kaçmak zorunda bırakılan insanlar vardı. Devlet hastaneleri sigortalıydı memurdu derken 40 yamalı bohça gibi hizmet vardı. Hastanelerde sefalet görüntüsü vardı. Bir odada 6 hasta bir tuvalet. Oralara girdiğiniz zaman sağlam girer hasta çıkardınız. Büyükşehirlerimizden en küçük yerleşim birimlerine kadar tüm hastanelerimizi tetkik tahlil ve tedaviler için gereken en modern cihazlarla donattık. Çarpık sağlık sistemini tümüyle değiştirdik. Vatandaşların tamamını genel sağlık sigortası kapsamına aldık.

Bilkent'teki şehir hastanemiz bitti aralık ayı sonu itibariyle Bilkent'teki şehir hastanemizi de açacağız. Dev bir şehir hastanesine Ankara kavuşmuş olacak. Şehir hastanelerimizle birlikte sağlık turizminde çok ciddi sıçrama yapacağız.

Artık istiyoruz ki tomografimizi, ultrasonografiyi, MR'ımızı biz üretelim. Bunları Türkiye yapar, bu beyin gücüne sahibiz. Şimdi biz uluslararası camiadan da ülkemizde ortak üretime girebilecek marka firmaları davet ediyoruz ve olumlu yaklaşımlar var, bu adımları ülkemizde atacağız. Türkiye'nin sağlık alanında hızlı bir millileşmeye, yerlileşmeye ihtiyacı vardır. Sağlıkta millileşme hamlemize hiçbir mazerete sığınmaksızın destek verilmelidir. Bu konuyu en az savunma sanayimiz kadar kritik ve önemli görüyoruz. Eskiler sadece uzun değil sağlıklı hayırlı bir ömür isterlerdi. Sağlık kısmında en büyük sorumluluk önce hocalarıma sonra siz öğrencilere düşüyor.''