Erdoğan: Saçma sapan elektronik beyni var

T24

'Bu ülkede herkes ev sahibi'



'AKP dünyanın partisi'



Köstebek iddialarına yanıt



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Kızılcahamam kampının kapanışında bir konuşma yaptı.“İstişare toplantımızda da arkadaşlarımızın özenle üzerinde durdukları en önemli gündem maddelerinden biri anayasa oldu. Türkiye'nin bütün meselelerinin düğümlendiği anayasa meselesi 'ileri demokrasi' ve 'güçlü Türkiye' için önümüzdeki en önemli konudur. 'Muasır medeniyet' hedefimizin gerçekleşmesinin yolu yeni bir anayasa ile istikbale yürümektir. Milletin emanetini taşımanın yolu da buradan geçiyor. Milletimizin bu beklentisini karşılamanın tam zamanıdır.Artık milletimiz her türlü vesayetten arınmış bir demokrasi ile yönetimi elinde tutmak istiyor. Egemenlik hakkını milletimiz bir daha kimseye vermek istemiyor. Temel hak ve özgürlükler alanının tamamında söz hakkı sadece milletin olsun istiyor. Devlet, hiçbir surette milletten esirgenmemelidir. Sadece Türkiye'ye ayak bağı olan eski statükoyu değiştirmek yetmez. Yeni perspektifimizin yeni bir statüko inşa etmek olmadığını da işin başında ilan ediyoruz.Milletimiz hür iradesiyle yetkisini TBMM’ye vermiştir. Birinin, marjinal grupların mı Meclis’in mi söyledikleri doğru? Millete verdiğimiz sözlerin arkasında duralım.Vatandaşı yok sayan bir anayasa ile bulunduğumuz noktadan ileriye gidemeyiz. Bütün vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti aidiyetini perçinleyelim.Adalet mülkün temelidir. Burada mülk devlettir, devlette milletindir. Bu ülkede kimse ama kimse kiracı değildir herkes ev sahibidir. AK Parti, batının doğunun, güneyin kuzeyin değil; bu büyük vatanın partisidir.AK Parti, sadece Türkiye'nin partisi değil, dünyanın partisidir. Mogadişu'dan Saraybosna'ya, Şam'dan Üsküp'e, Sana'dan Bişkek'e, Abu Dabi'den İslamabad'a, Gazze'den Bingazi'ye, Priştina'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dünyanın neresinde bir mazlum varsa AK Parti onun yanı başındadır. Biz böyle bir partiyiz.74 milyon canın emaneti bizim üzerimizdedir. Bu yük ağır bir yüktür. Başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacak onur kaynağıdır.Bu ülkenin altına senelerce korku tünelleri kazan köstebek zihniyetlere avukatlık yapanlar, dosya işportacılığı yaparak siyasi ikballerini teminat altına alamayacaklarının farkında olsunlar.Birileri çıkmış siyasetin kirlendiğini söylüyor. Ses kasetlerini dinledik, bazı belediye başkanları ‘Yamyamları doyuramadım’ diye itirafta bulunuyor. Bu, kaç defa içi boş dosyaları sallayan bir insan.Sayın Beşir Atalay’la ilgili salladı, Kayseri Belediye Başkanımızla, dönemin devlet bakanı Hayati Yazıcı ile ilgili dosyalar ortaya çıkardı; hepsinin de içi boş çıktı.Saçma sapan bir elektronik beyinle çalışıyor. Yanıldığını anlayınca da ‘köstebek beni yanılttı’ şeklinde bir savunma yaptı. Kılavuzunu değiştir.”