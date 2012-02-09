Erdoğan Rusya'yı arayınca Sarkozy de görüştü

T24 -



Hem Fransa, hem de Türkiye “şahin” cephede yer alıyor ve Beşar Esad’ın iktidardan uzaklaşmasını istiyor. Erdoğan BM Güvenlik Konseyi’nden beklenen karar çıkmayınca, Suriye halkını destekleyecek ülkelerle İstanbul’da bir barış konferansı düzenlemek için uğraşıyor.



Diğer yandan Türkiye ile 1915 Ermeni olayları yüzünden ilişkileri gerilen Fransa da, Suriye’ye ilişkin hemen hemen aynı yaklaşımı benimsiyor ve Sarkozy şu anda, “BM’yle bir şey yapmak imkansız, Biz ‘Suriye’nin Dostları’ adı altında bir gönüllü ülkeler grubu oluşturup harekete geçelim” diyor. Sarkozy, Libya’da yaptığı gibi yine BM dışı bir askeri operasyona zemin hazırlama peşinde.







İşte Türkiye ile Fransa’nın Suriye krizinde birbirinin gerisinde kalmama çabası dün de kendini gösterdi. Önce Erdoğan Moskova’yı telefonla aradı, Medvedev ile Suriye sorununu masaya yatırdı ve Lavrov’un son temasları hakkında bilgi aldı.



Bu görüşme Kremlin’in resmi web sitesinde saat 19.00’da açıklandı. Bunun üzerine Sarkozy de Medvedev’i aradı ve yine Lavrov’un son Şam ziyaretiyle ilgili bilgi almak istedi. Bu görüşme de saat 22.30’da resmi siteden açıklandı.



Medvedev Türkiye’nin komşu ülke olarak sorunun çözümü konusundaki önemine özellikle işaret etti, ancak Fransa ile ilgili açıklamada sadece uluslararası toplumun rolü üzerinde duruldu.



