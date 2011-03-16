Erdoğan Rusya'dan nükleer güvence istedi

T24 - Dünyanın gözünün Japonya’daki nükleer sızıntıda olduğu bugünlerde Rusya’ya giden Başbakan Erdoğan, Rusların Akkuyu’da yapacağı nükleer santralle ilgili Medvedev’le görüştü.
Japonya’daki depremin ardından yaşanan nükleer sızıntı, gözleri Rusya'nın Türkiye’de inşa edeceği Akkuyu nükleer santral anlaşmasına çevirdi.
Tam da bu dönemde Rusya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Başbakan Erdoğan, Devlet Başkanı Medvedev'e "Nükleer enerjiden vazgeçmiyoruz ancak sizden de ek güvenlik önlemleri bekliyoruz" dedi.
Erdoğan, Mosvoka'da iş adamlarına seslenirken de nükleer santral için artık haftalar sayıldığını dile getirdi ve "Akkuyu'ya kazma vurulacak" dedi.
Japonya’daki deprem sonrası Türkiye'de Rusların inşa edeceği nükleer santralle ilgili tartışmalar yeniden alevlendi.
Bugün Rusya’ya giden ve Türkiye’den ayrılırken “Aygaz tüpü de riskli, geri adım atmayız” diyen Başbakan Erdoğan, konuyu Rusya Devlet Başkanı Medvedev'le görüştü. EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Erdoğan, Medvedev’e, "Nükleer enerjiden vazgeçmemiz söz konusu değil ancak Japonya gibi Türkiye de deprem kuşağında. Bu nedenle güvenlik konusunda ek önlemler açıklamanız, bizi de ikna etmeniz lazım" dedi.
Erdoğan, Medvedev'le görüşmesinin ardından Türk ve Rus işadamlarına seslenirken de nükleer santralde erteleme yaşanmayacağını dile getirdi ve "Artık aylar değil haftalar sayıyoruz. Neredeyse kazma vurulacak. Her şey tamam. 20 milyar dolarlık yatırım başlıyor” şeklinde konuştu. İLGİNÇ DİYALOG
Öte yandan, Medvedev'in, yemeğin ardından Başbakan Erdoğan’ı evinde gezdirdiği ve iki lider arasında ilginç bir diyaloğun yaşandığı belirtildi.
Medvedev'in Erdoğan'a "Evimin ihalesine Türk mütehaitler ne yazık ki girmedi, bu yüzden fazla ödedik" dediği, Erdoğan'ın da Rus lidere, "Müteahitlerimizin işinden memnunsunuz ama bizim de artık işleri daha iyi takip etmemiz lazım" diye karşılık verdiği kaydedildi.