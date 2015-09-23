Erdoğan Rusya’da



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Moskova'daki Merkez Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Rusya Dini İdaresi tarafından inşa ettirilen on bin kişi kapasiteli caminin iç dekorasyonu Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılmıştı.

Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada Suriyeli sığınmacılarla ilgili yaşanan krize değinerek, “Mülteci sorununun çözümü, sınırları kapatmaktan veya bu insanları denizlerde ölüme terk etmekten değil, ülkelerini onlar için yeniden yaşanabilir yerler haline dönüştürmekten geçiyor" diye konuştu.

Tolstoy'dan alıntı

Erdoğan, “Akdeniz'de, Ege'de ölen, mağdur olan, zarar gören insanlığın vicdanıdır, insanlığın ta kendisidir. Ben, bu vesile ile Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyaya, tüm devletlere, tüm halklara büyük Rus edebiyatçısı Tolstoy'un şu güzel mesajını iletmek istiyorum: 'Hayatta en önemli uğraş, iyiliktir.' Tolstoy, başka bir hikayesinde de art niyetle yakılan ateşin o evle birlikte tüm köyü de yok edebileceğini söylüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ortadoğu sorununa da değinerek, İsrail'i Filistinlilere ayrımcı politikalar uygulamakla suçladı. Bu politikaların, "Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın kutsiyeti ihlal edilerek tehlikeli bir yere doğru götürüldüğünü" belirten Erdoğan, "Bilhassa Suriye, Irak, Mısır, Libya, Yemen gibi yakın çevremiz ile bu bölgelerden kaçan insanların yöneldiği Avrupa sınırlarında tüm insanlığı utandırması gereken hazin manzaralar yaşanıyor" şeklinde konuştu.

Gündem Suriye

Açılışın ardından Kremlin Sarayı'nda Putin ile bir araya gelecek olan Erdoğan, açılışa katılmak üzere Moskova'da bulunan Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile de bir görüşme yapacak. Erdoğan'a günübirlik Moskova ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de eşlik ediyor.

Erdoğan-Putin görüşmesinde Rusya‘nın son dönemde önemli askeri destek verdiği Suriye'deki durumun öne çıkması bekleniyor.

144 milyon nüfuslu Rusya'da yaklaşık 20 milyon Müslüman yaşıyor. Avrupa'nın en büyük camisi olarak lanse edilen yeni cami, 19 bin metrekarelik bir alana yayılıyor.