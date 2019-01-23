Erdoğan, Rusya’ya gidiyor: Moskova’da gündem Suriye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Moskova’da bir araya gelecek.

İki liderin gündeminde, Suriye’nin kuzeyinde kurulması önerilen ‘güvenli bölgeler’ ve ABD’nin Suriye’den çekileceğini açıklamasıyla bölgedeki durum olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump’a da ‘YPG’den arındırılmış güvenli bölge oluşturulması’ fikrini iletmişti.

İki lider geçen sene 7 kez baş başa görüşmüş, 6 kez düzenlenen zirvede bir araya gelmiş, 18 kez de telefon görüşmesi yapmıştı.

Putin, Erdoğan görüşmesi öncesi Kremlin’den yapılan açıklamada iki liderin “Suriye’de yerleşim sürecinin yanı sıra ikili ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki işbirliğinin de ele alınacağı” belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Pazartesi günkü konuşmasında masa ‘güvenli bölgeler’ olacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen hafta yaptığı açıklamada Suriye’nin kuzeyinin kontrolünün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’da olması gerektiğini ifade etmişti.

Moskova ayrıca, Kürt birliklerin çekildiği Menbic’e Suriye ordusunun girmesinden memnuniyet duyduklarını da söylemişti.