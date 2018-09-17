Erdoğan: Rusya ile ekonomi alanında olumlu sonuçlar alıyoruz

Siyamend Kaçmaz / Soçi, 17 Eylül (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Rusya işbirliğinin gelişip güçlendiğine dikkat çekerek, \"Ekonomi alanında olumlu sonuçlar alıyoruz\" dedi.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında şöyle konuştu:

\"Dostum Putin ile kendilerinin de az önce ifade ettiği gibi bu yıl dördüncü kez bir araya geldik. Sizlerin de bildiği gibi gerekli olduğunda sık sık telefonda görüşüyor, fikir alışverişi yapıyoruz.

\"İş birliğimiz ortaklaşa idaremiz temelinde gelişip güçleniyor. Ekonomi alanında olumlu sonuçlar alıyoruz.

\"Ticaret hacmimizdeki artış eğilimi sürüyor, bir önceki yıla göre yüzde 31’lik artışın ardından bu yılın ilk yarısında yüzde 33’lük bir artış söz konusu. Temelini Putin ile beraber attığımız Akkuyu Nükleer Santrali ve Türk Akımı doğalgaz projeleri devam ediyor.

\"2019 yılında Türkiye’de ve Rusya’da karşılıklı olarak kültür ve turizm etkinliklerini gerçekleştireceğiz. Buna dair hazırlıklar devam ediyor.

\"Geçtiğimiz yıl oldugu gibi bu yıl da Rus turistler ilk sırada yer alıyor. 4.7 milyonluk rekorumuzu, bu yıl görünen o ki, altı milyonla gerçekleştireceğiz.

\"Vizesiz seyahate rejimi yönündeki beklentimiz devam ediyor, bakanlıklarımız çalışmaya devam ediyor.

\"Putin’le Suriye konusunu son olarak Tahran’da düzenlenen üçlü zirvede ele alma imkanı bulmuştuk. Türkiye olarak hassasiyetlermizi Tahran’da dile getirmiştik.\"