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Erdoğan: Rus askerlerinin PYD ile fotoğraflarını Putin'e ilettim, "İnceleyeceğim" dedi

"Suriye'de 4 bölgede çatışmasızlık istiyoruz"

04 Mayıs 2017 13:02

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Afrin'de Rus askerleriyle YPG'lilerin fotoğrafıyla ilgili rahatsızlığı  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilettiğini söyleyerek "Suriye'de 4 bölgede çatışmasızlık istiyoruz. Fotoğrafları Putin'e ilettim, 'Bizim askerimiz böyle bir şeyin içinde olamaz inceleyeceğim' dedi. 'Bundan sonraki süreç sayın Putin'e kalmıştır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgiler veren Erdoğan, Afrin'de Rus askerleriyle YPG'lilerin fotoğrafıyla ilgili rahatsızlığı Putin'e ilettiğini söyledi.

Putin'in "Bizim askerimiz böyle bir şeyin içinde olamaz inceleyeceğim" dediğini ileten Erdoğan, "Bundan sonraki süreç sayın Putin'e kalmıştır" dedi.

 

"Putin, Kürt devletine olumlu bakmıyor"



Cumhurbaşkanı, Putin'in de bir Kürt devletine olumlu bakmadığını belirterek "İdlib ve beş ayrı bölgede çatışmasızlık bölgesi öneriliyor. Temenni ederim bu sağlanırsa Suriye sorununun yüzde 50'si çözülmüş olur" diye konuştu.

 

"AKP'ye dönüş"

 

Uçakta konuşulan başlıklar arasında Erdoğan'ın 33 ay aranın ardından AKP'ye dönüşü de vardı." Görev tebliği edilirse neler yapılacağını orada dillendireceğiz" diyen Erdoğan, "Şu gerçek ki böyle gelmiş böyle gider diyemeyiz. Böyle gelmiş böyle gitmez" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bazı belediye başkanlarının görevden alınması sorusuna ise ellerini açarak vücut diliyle yanıt verdi. 

 

Kılıçdaroğlu'na eleştiri

 

Erdoğan gazetecilerle konuşmasında anamuhlefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklendi: Kılıçdarığlu, Türkiye'yi ana muhalefet yoksunu bir ülke haline getiriyor.

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