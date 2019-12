Erdoğan, Rum tarafına havadan mesaj verdi!

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 37 yıldır yerleşime kapalı Maraş’ın ve Güzelyurt’un üzerinde uçtu, yere indiğinde de '2015’te çok farklı bir KKTC' mesajı verdi. Başbakan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kamu maliyesi açısından, bugün birçok AB üyesi ülkenin dahi sınıfta kaldığı bir sınavda çok başarılı sonuçlar aldığını belirterek, "İşte Yunanistan'ın hali ortada. Güney Kıbrıs da aynı duruma düşerse şaşmayın" dedi.





GÜNEY’E HAVADAN MESAJ



Erdoğan, Gazi Mağusa yolunda, helikopterle mesaj niteliğinde bir KKTC turu attı. Erdoğan 37 yıldır yerleşime kapalı olan Maraş ile artık geçerliliği kalmadığını belirttiği Annan Planı’nda Rum Kesimi’ne verilmesi öngörülen Güzelyurt’un üstünde uçtu.



Erdoğan, dünkü konuşmalarında artık ayrı bir tasarrufları olacağını belirttiği Güzelyurt’a yatırımlar olacağını söyledi. Görünen o ki, KKTC ile Rum Kesimi arasındaki görüşmelerde bir sonuç alınmazsa, KKTC, Başbakan’ın ifadesiyle ayrı bir yapı olmaya doğru gidiyor.





Başbakan Erdoğan, KKTC'deki temasları kapsamında Gazimağusa'da toplu açılış törenine katıldı.



Anamur'da, Mart ayında KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Alaköprü Barajı'nın temelini attıklarını hatırlatan Başbakan Erdoğan, barajın KKTC'nin verimli topraklarına hayat suyu getirilmesini sağlayacak projenin çok önemli bir ayağını oluşturduğunu belirtti. Projenin KKTC'deki ayağı olacak barajın yerini ve Güzelyurt'u helikopterden incelediğini söyleyen Erdoğan, atılacak adımların önemli olduğunu dile getirdi. Projenin üç yılda tamamlanacağını ve Kuzey Kıbrıs'ın önemli bir sorununun daha çözüme kavuşturulmuş olacağını söyleyen Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Sadece su değil, Türkiye'den KKTC'ye elektrik getirecek olan projemizin çalışmalarına da büyük bir hızla devam ediyoruz, ne olur ne olmaz diye. Böyle dev projeler, bir yandan Kuzey Kıbrıs'ın ekonomik açıdan kabuğunu kırmasını sağlayacak, bir yandan da sizleri yalnızlığa itmek isteyenlere anlamlı bir mesaj teşkil edecektir.



Bu tür projelerden daha önemli olan bir husus var, öncelikle KKTC'nin ekonomik altyapısının sağlam bir zemine kavuşması gerekiyor. Halihazırda uygulanan ekonomik programın meyvelerini vermeye başlaması son derece önemlidir, sevindiricidir. KKTC, kamu maliyesi açısından, bugün birçok AB üyesi ülkenin dahi sınıfta kaldığı bir sınavda çok başarılı sonuçlar almaktadır. İşte Yunanistan'ın hali ortada. Güney Kıbrıs da aynı duruma düşerse şaşmayın."





'MUHATABIMIZ KUZEY KIBRIS'IN SAMİMİ HALKI'



Türkiye'nin uygulanan ekonomik program neticesinde ulaştığı seviyenin, KKTC'nin geleceği için de önemli bir motivasyon kaynağı olacağını vurgulayan Başbakan Erdoğan, bugün Türkiye'nin, makro ekonomik göstergeler açısından dünyada yatırımcıların en çok dikkatini çeken, parmakla gösterilen ülkelerden biri haline geldiğini ifade etti. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 11 oranında büyüyen Türkiye ekonomisinin, dünyada çift haneli büyüyen tek ekonomi olduğuna dikkati çeken Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:



"KKTC'nin ekonomik alanda atacağı adımlar, bu ülkeye uygulanan haksız ambargoya son verilmesi için uluslararası kamuoyu nezdinde baskı oluşturacaktır. Çok açık, net söylüyorum, sizin dertliniz olarak söylüyorum; 2015'i iyi hedefleyin. Bakın şu anda ustalık dönemimize yönelik Kuzey Kıbrıs'ta atacağımız adımlarla 2015'in Kuzey Kıbrıs'ı çok farklı olur. Bunu Kuzey Kıbrıs'taki bazı marjinal grupların, kim olursa olsun bazı marjinal düşüncelerin, Türkiye'ye karşı tavır takınan bazı, adeta sığınmacı grupların söylediklerine sakın kulak asmayın. Bizim muhatabımız sizsiniz, siz. Bizim muhatabımız Kuzey Kıbrıs'ın samimi halkıdır. Siz bizim canımızsınız, ciğerimizsiniz, baş tacımızsınız.



Türkiye olarak, ekonomi yönetiminde sekiz buçuk yılda kazandığımız tüm bilgi ve tecrübeyi, Kuzey Kıbrıs'ın yaşadığı ekonomik dönüşüm sürecine de aktaracak, tüm imkanlarımızla Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olacağız."





'YOLSUZLUKLARA PRİM VERMEYECEĞİZ'



Erdoğan, Türkiye'nin katkılarıyla hayata geçen altı projenin ilkinin, Bafra bölgesindeki Nuh'un Gemisi Oteli olduğunu anlatarak, Kuzey Kıbrıs'ın sahip olduğu büyük turizm potansiyelini açığa çıkarmak ve burayı bir turizm cennetine çevirmek için bu yatırımlara büyük ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.



Nuh'un Gemisi Oteli'nin, KKTC'nin turizmine bir dinamizm ve canlanma getireceğine işaret eden Erdoğan, "Bana diyebilirsiniz, 'Sayın Başbakan siz bu işsizliği nasıl buraya indirdiniz?' Hizmet sektöründeki patlamayla, eğitim sektöründeki patlamayla indirdik. Bunları söylediğimiz zaman bazıları 'Hadi canım' dediler. Dedim ki bak, geliyor, şimdi Nisan gelsin daha farklı olacak dedik. 9,9'da kalmayacağız daha da düşecek. Çünkü mevsimsel durumlar da söz konusu. Fakat istihdam öyle bir şey ki zaman zaman istikrarsızlık olabilir. Yine çıkabilir ama Türkiye artık bu işte barajı aşmıştır" diye konuştu.



Otelin turizm gelirlerinin artmasını sağlayacağını ve KKTC vatandaşları için, yeni bir iş ve istihdam kapısı olacağını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



"Şunu memnuniyetle ifade etmeliyim ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, özellikle turizmde, ulaşımda devam eden kısıtlamalara rağmen bu yıl önemli bir atılım içindedir. Bugün Cumhurbaşkanı'na ve Başbakan'a da söyledim. İnşallah Başbakan Yardımcım Sayın Atalay sık sık burada olacak. Her ay burada gelip birlikte durum değerlendirmesini yapacaklar. Çünkü ustalık dönemi, yan gelip yatarak olmaz. Çok çalışacağız, hep beraber çalışacağız. Yolsuzluklara prim vermeyeceğiz. Çetelere, mafyaya prim vermeyeceğiz, onları çökerteceğiz ki Kuzey Kıbrıs halkı ayağa kalksın. Mesele bu.



Kuzey Kıbrıs'ın doğal güzellikleri, her geçen gün, çok daha değişik ülkelerden daha fazla sayıda turistin ilgisini celbetmektedir. Yeni yatırımlar, hem bu talebe cevap üretecek, hem de yeni talep doğmasına vesile olacaktır. Türkiye olarak, KKTC hükümetinin bu alandaki çabalarına her türlü desteği veriyoruz."





'KKTC'NİN HER NOKTASINA KALİTELİ ULAŞIM'



Bugün yapılan ikinci açılışın, 50 kilometre uzunluğundaki Kuzey Sahil Yolu Projesi'nin ilk etabını oluşturan Geçitkale-Tatlısu-Bafra bölümü olduğunu dile getiren Erdoğan, bu projeyle, Girne'den Bafra turizm bölgesine ve bu güzergahta yer alan yerleşim birimlerine ulaşım için, yeni ve ekonomik bir alternatif oluşturduklarını söyledi.



Aynı dönemde, KKTC Hükümetiyle Girne-Lefkoşa ve Güzelyurt-Gazimagosa arasındaki ana aksları bölünmüş yol haline getirdiklerini söyleyen Erdoğan, bunu diğer yollarla da tamamlayıp Kuzey Kıbrıs'ın her noktasına kaliteli ulaşım sağlanmasına destek olacaklarını bildirdi.



Gazimağusa'da özel sektör tarafından Türkiye'den sağlanan kredi katkısıyla inşa edilen bir yüzer tersanenin açılışının da yapıldığını vurgulayan Erdoğan, tersane ile daha büyük tonajlı gemilere hizmet verileceğini ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de ciddi bir merkez haline gelmesi yönünde önemli bir adımın atılmış olacağını belirtti.





'HEDEF 60 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ'



Lefke Avrupa Üniversitesi Çok Amaçlı Eğitim Bloğu Yapımı Projesi'nin açılışını da yaptıklarını ifade eden Erdoğan, bu projeyle üniversitedeki öğrencilerin daha modern eğitim imkanlarına kavuşacaklarını vurguladı.



Erdoğan, "Hedef 60 bin üniversite öğrencisi. Şu anda 43 bin, yeterli değil. Bu da bizim istihdam noktasında önemli bir kapımız olacak. Niçin Afrikalı gençleri buraya almayalım? Alacağız. Burslarla vesaire alacağız ve buradan mezun olduktan sonra onlar Kuzey Kıbrıs'ın Afrika'daki adeta büyükelçileri olacak. Budur" diye konuştu.



Lefkoşa Türk Belediyesi Sosyal Konut Projesi'nin açılışını da yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Lefkoşa Büyükelçiliğimiz Yardım Heyeti'nin desteği ile gerçekleştirilen bu sosyal konutlar ile gelir düzeyi düşük aileler kira öder gibi 14 yılda ev sahibi olacaklardır" dedi.



Konuşmaların ardından Başbakan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve KKTC Başbakanı İrsen Küçük ile toplu açılışı yapılan tesislere bağlanarak açılışları gerçekleştirdiler.