Erdoğan: 'Ruhban okulu sorunu inşallah çözeceğiz'

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Atina'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlediler.









Başbakan Erdoğan'ın Heybeliada Ruhban okulu konusunda yaptığı açıklma dikkat çekti.



Erdoğan, "İki ülke arasındaki sorunlarda son dönemde bir yumuşama var. Ege sorunu, kıta sahanlığı, silahsızlanma, Ruhban Okulu gibi konularda... Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Bu konularla ilgili istikşafi görüşmeler malum bir hukuk içinde arkadaşlarımız tarafından verimli bir şekilde yürüyor. Bunun yanında özellikle yetimhane ile ilgili konuda patrikhaneye devri hususundaki süreç şu anda olumlu şekilde devam ediyor. Bildiğiniz gibi Sen Sinod Meclisi'ndeki üyelerle ilgili olarak vatandaşlığımıza müracaat eden Metropolitten 12 tanesinin vatandaşlık işlemi tamamlandı. Tabii bu aslında önemli adımdı. Bugüne kadarki bir belirsizliğin çözümüne de neden oldu. Aynı şekilde Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili olarak da temenni ederiz ki en kısa zamanda bir hukuk çerçevesinde çözümünü inşallah iktidarımız gerçekleştirir."



Başbakan, Papandreu'nun, "istikşafi görüşmeler sonunda kıta sahanlığı konusunda bir anlaşma olabilir mi" soruna verdiği yanıtı kendisinin de aynen paylaştığını ifade etti.

Erdoğan, açıklamasına, "Geldiğimiz andan itibaren gösterilen evsahipliği için Yorgo'ya teşekkür ediyorum'' sözleriyle başladı. Dün akşam ailece bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:



"Akşam yemeği farklı zenginliklerle donanmıştı. Bunun yanında bugün yaptığımız görüşme hakikaten iki ülke açısından, geleceğimiz açısından çok çok verimliydi. Malum Mayıs ayında buradaydık. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı yaptık ve 22 anlaşmayı imzaladık. 5 ay sonra tekrar buradayız bu defa tabii bulunma sebebimiz Akdeniz İklim Değişikliği Zirvesi...Tabii son 1 yıl içinde 6 Türk bakan Yunanistan'a geldi, Yunanistan'dan da 4 bakan Türkiye'ye geldi. Dışişleri bakanlarımızın zaten sık sık buluştuğunu ifade etmek isterim. Bunlar da geleceğe bakışımızı, geleceğe yaklaşımımızı güven esaslı olarak artıran adımlardır. Bir taraftan Akdeniz'de iklim değişikliğini müzakere ederken, siyasi iklimin de bu kadar güzel olması bizi mutlu ediyor."



İklim değişikliğinin tüm dünyanın ortak problemi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Tabii Kyoto Protokolü ile birlikte çok farklı adımların atılması gerekiyor. Şunu açıkça ifade etmem gerekiyor. Ne yazık ki Kyoto Protokolü'ne imza koyanlar dahi burada tam bir işbirliği oluşturmuş diyemiyorum. Protokolün gereklerini yerine getiriyor diyemem. Burada tabii daha adil bir yaklaşımı hep birlikte sağlamamız gerekiyor. Ve özellikle de gelişmiş ülkelerin karbon salımı noktasındaki yaklaşımlarını çok iyi değerlendirmemiz lazım. Onların hassasiyeti gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelere örnek teşkil edecektir. Tabii Akdeniz'de İklim Değişikliği Zirvesi'nin ilkini Yunanistan'ın organize etmiş olması, en azından bunun bilimsel alt yapısını ele alma açısından ve bunun siyasi noktadan daha farklı bir şekilde kurumsal olarak da değerlendirme bakımından çok büyük önem taşıyor. Ben tabii böyle bir organizasyon nedeniyle değerli dostum Yorgo'yu kutluyorum. Buradan bir sonuç bildirgesi çıkacak. Bundan sonraki zirve için de bu bir zemin oluşturacaktır" dedi.



Terörle mücadele konusunu ele aldık



Papandreu ile zengin bir gündemi ele aldıklarını belirten Erdoğan, stratejik işbirliği ile başlattıkları sürecin takipçisi olacaklarını teyit ettiklerini vurguladı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ekonomik ilişkilerin dış ticaret hacmi olarak 2008'de 3.5 milyar dolara çıktığını hatırlatan Başbakan Erdoğan, 2009'da ise küresel kriz sebebiyle bu rakamın 2,7 milyar dolara kadar düştüğünü dile getirdi.



İki ülkenin 2008'deki 3.5 milyar dolar seviyesinin çok daha üzerine çıkacak siyasi iradeye sahip olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:







"Bu potansiyel Yunanistan ve Türkiye'de fazlasıyla mevcut. Çok daha ileri hedeflerimiz olması gerekiyor ve bunu zaten Mayıs'ta yaptığımız toplantıda konuşmuştuk. Özellikle tüm bu dış ticaret hacmi ile birlikte, turizmde bir paket turizmi birlikte organize etmek suretiyle bu alanda da ciddi manada potansiyeli olan bu iki ülke çok farklı bir imkanı yakalayabilirler.



Her iki ülkede de mevcut doğal güzellikler bu potansiyeli en güzel şekilde değerlendirme fırsatını verecektir. Tabii aramızda AB'ye yönelik işin başından itibaren gerçekten Yunanistan bizi sürekli destekledi. Önümüzdeki dönemde de bu desteklerini beklediğimizi kendilerine ifade ettim. Bundan dolayı kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum.

Yine terörle mücadele konusunu ele aldık ve bu konuda ortak mücadeleyi aramızda görüştük. Zaten bu konu sadece her iki ülkeyi ilgilendirmiyor, AB üyesi ülkeler terörle mücadelede Türkiye'deki terör örgütünü çok açık net ilan etmişlerdi. Yasal olmayan göç konusunu ele aldık. Burada ikili bir çalışmanın içine girmek suretiyle bunu nasıl engelleyebiliriz bunun tedbirlerini oluşturacağız. Bu noktada zaten aramızda herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü müşterek çözmemiz gereken bir sorun."

Enerji alanında önemli bir adım atıldığını anımsatan Erdoğan, "Şu anda Yunanistan'a doğalgaz veriyoruz. Ve 2015'e kadar da müşterek yaptığımız çalışmayla Yunanistan İtalya'yı kapsayan hattın bitirilmesi hedefleniyor. Bu noktada attığımız ve atacağımız adım, o da şudur; özellikle Kasım ayında Yunanistan'da yerel seçimler var. Bu seçimlerden sonra karşılıklı olarak bu ziyaretlerin devamı niteliğindedir. Önümüzde, Ankara'da karma ekonomik komisyon toplantıları var. Burada bir araya gelecekler. Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkilerin sağlam zeminde geleceğe güven esaslı olarak yürümeye devam edeceğini özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.



Erdoğan, görüşmede bölgesel konuların da ele alındığını kaydederek, "Kıbrıs ile ilgili gelinen noktayı aramızda ele alma fırsatımız oldu. Bundan sonra neler yapabiliriz bunları konuştuk. Ve ben bütün görüşmelerden doğrusu bakan arkadaşımla birlikte bir memnuniyet içinde ayrılacağımı özellikle söylemek isterim. Zirvenin de gelecek için talibi olduğumuzu şimdiden söylüyorum. İkinci zirveyi biz de yapabiliriz" diye konuştu.

Papandreu: 'Tehditlere karşı ortak mücadele vermeliyiz'

Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Akdeniz'de iklim değişikliği konusunun ötesinde, iki ülke ilişkilerini içeren konuların ele alındığını söyledi.



Papandreu, Başbakan Erdoğan ile görüşmesinde Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi'nin çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunulduğunu, bir çok bakanın çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği çalışmaların ele alındığını ve bundan sonraki görüşmelerin planladığını söyledi.



Papandreu, temaslarda ayrıca, önümüzdeki dönemde Türkiye'de yapılacak görüşmenin konuları, enerji, turizm, ekonomi alanlarında işbirliği ve Türkiye'nin AB perspektifinin ele alındığını belirtti.





Papandreu, Yunanistan'ın, Türkiye'nin AB üyeliğini en başından beri desteklediğini de vurguladı.







Erdoğan ile temaslarında, iki ülke ilişkileri, son aylarda ivme kazanan istikşafi görüşmeler ve Kıbrıs konusundaki müzakereler konularında fikir teatisinde bulunulduğunu da belirten Papandreu, Türkiye'nin AB ile vize konusunun liberalleştirilmesi, kaçak göç ile mücadele ve bunun AB-Türkiye arasındaki geri iade anlaşması ile bağlantısı konularının da görüşüldüğünü kaydetti.



Yasadışı göç ile mücadele konusunda ortak bir girişimde bulunulmasının kararlaştırıldığını söyleyen Papandreu, Yunanistan'ın Türkiye ile birlikte yapacağı bu hareketle, Türkiye-AB arasındaki vize konusunda kolaylıklar sağlanmasının hedeflendiğini, bunun gerek Avrupa gerekse turizm açısından Yunanistan için olumlu olacağını ifade etti.



AB-Türkiye arasında geri iade anlaşmasının imzalanması yolunda katkıda bulunulmasının da kararlaştırıldığını söyleyen Papandreu, böyle bir anlaşmanın Avrupa'da görülen yabancı fobisinin de bir ölçüde önüne geçilmesini sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.



Papandreu, ''İzlediğimiz politikalar içinde bu da çok ciddi yer almaktadır. Türkiye ile Yunanistan karşılıklı işbirliği çerçevesinde bunun en güzel örneğini verecektir'' diye konuştu.





Öte yandan, görüşmede her iki ülkeyi ilgilendiren Orta Doğu, İran ve Irak gibi konuların da ele alındığını belirten Papandreu, iklim değişikliği konusuna da atıfta bulunduğu konuşmasında, ''Bu girişimle Akdeniz bölgesinde iklim değişikliği konusunda ses getirmeyi hedeflemekteyiz. Bu girişimimizin temel amaçlarından biri de ekonomik alanda da işbirliğinin geliştirilmesi. Bu konuda da nasıl adımlar atılması gerektiği üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk'' dedi.



Yunanistan Başbakanı, ''Bölgedeki tehdit ve tehlikelere karşı vereceğimiz mücadele bugün bizi birleştiren unsur'' ifadesini kullandı.







Sorular üzerine olası Ankara ziyareti ve ziyaretin gündemine de değinen Papandreu, ''Ankara ziyaretiyle ilgili somut bir tarih bulunmadığını, Yunanistan'ın uluslararası hukuk, insan hakları, iyi komşuluk ilişkileri anlayışı çerçevesinde bütün konuları görüşmeye hazır olduğunu'' söyledi.



Kıta sahanlığı gibi konuların da bu çerçevede yer aldığını belirten Papandreu,''Verimli görüşmeler yaptığımızı rahatlıkla söyleyebilirim'' diye konuştu.







Kıta sahanlığı konusunda yıl sonuna kadar bir sonuca ulaşılıp ulaşılmayacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Papandreu, ''Öncelikle şunu belirtmemde fayda var, aramızdaki işbirliğini son derece olumlu bir ortama getirmekteyiz. Bu ortam hem iki ülke arasındaki sorunların, hem de bölgesel konuların çözümüne olumlu katkıda bulunacaktır. Yunanistan her zaman komşularıyla iyi ilişkilerden yana tavır sergilemiştir. Biz uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde sorunlarımızı çözmeyi istemekteyiz. Sizin de belirttiğiniz gibi iki başbakan olarak aldığımız karar neticesinde, iki ülke arasındaki istikşafi görüşmelerde bir yoğunluk gözlenmekte. Hedefimiz en kısa sürede somut sonuçlar elde etmek. Bizim için asıl önemli olan, anlaşmaların ne zaman imzalanacağı değil, kalıcı ve sağlam olmasıdır. Onun için attığımız adımları büyük bir ciddiyet içinde atmaktayız. Belirlenmiş bir tarih yok ama hedef, bu sorunların çözümü'' dedi.