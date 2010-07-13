Erdoğan 'Ruanda'ya gidin' dediği derneklerle buluşacak

T24 - Erdoğan'ın açılım perspektifini paylaşacağı toplantıya, 'Ruanda'ya gidin' dediği dernekler de katılacak.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Buluşmaları kapsamında, bu kez ağırlıklı olarak feminist örgütlerin oluşturacağı kadın sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle buluşacak. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, 70 kadın örgütü, kadın akademisyenler, baro ve büyükşehir belediyelerinin kadın temsilcilerinin katılacağı, 18 Temmuz'daki zirvede, 'Siyasette kadın kotasını' savunduğu için Erdoğan'ın, 'Ruanda'ya gidin o zaman' diye tepki gösterdiği KADER ile Uçan Süpürge gibi derneklerin yöneticileri de yer alacak.





İşkadınlarından akademisyenlere...



Başbakan Erdoğan'ın, açılım perspektifini paylaşacağı toplantıya, üç çocuk konusunda hükümete destek veren Türkiye Aile Planlaması Derneği Başkanı Prof. Hakan Şatıroğlu, İslami feminist örgütlerden Başkent Kadın Platformu Derneği Başkanı Nesrin Semiz, işkadınlarından TOBB Kadın Girişimciler Başkanı Aynur Bektaş, akademisyenlerden Marmara Üniversitesi



Kadın İşgücü İstihdamı Araştırma Ve Uygulama Merkezi Başkanı Prof. Belkıs Kümbetoğlu, Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) Başkanı Prof. Serpil Sancar gibi isimler davet edildi.





'Birkaç erkek olacak'



AKP'li Fatma Şahin, kadın örgütlerinin toplumsal ve sayısal olarak geniş bir etki alanına sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu: 'Demokratik açılıma yönelik kadın bakış açısını sunacaklar. Davetlilerin büyük çoğunluğu kadın. Sadece sığınmacı kadınların sorunlarını araştıran bir derneğin başkanıyla Türkiye Aile Planlaması Derneği'nden Hakan Şatıroğlu gibi erkek davetliler var. Ama katılımcıların yüzde 98'i kadın.'





'Bakalım ne isteyecek'



Uçan Süpürge'den Selen Doğan katılım için henüz karar vermediklerini söyledi. KADER'den Çiğdem Aydın ise 'Toplantıya katılacağız' dedi. Başkent Kadın Platformu Derneği Başkanı Nesrin Semiz ise 'Toplantıya katılacağız. Bakalım Başbakan bizden neler isteyecek' diye konuştu.





