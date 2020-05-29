Erdoğan: Rönesans firmasına ayrıca şükranlarımı bildiriyorum, bir hastane için bizden bedel istemediler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe ve Yeşilköy salgın hastanelerinin Rönesans Grubu tarafından yapıldığını belirterek, "Rönesans Grubu'nu, mimarı, işçisini tebrik ediyorum. Rönesans firmasına ayrıca şükranlarımı bildireceğim. Her iki hastaneyi bu firma yaptı. Bir tane hastane için bizden herhangi bir bedel istemediler." dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni inşa eden firma olarak bilinen Rönesans Holding, aynı zamanda Bursa, Adana, Elazığ ve Yozgat İstanbul’da Başakşehir şehir hastanelerini yaptı. Sözcü yazarı Çiğdem Toker, salgın hastanelerinin tutarı ve ihale usulünün duyurulmadığına da dikkat çekmişti.

Erdoğan, "Koronavirüs salgınında kaybettiğimiz tüm hocalarımız ve vatandaşlarımızla birlikte Feriha Öz hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemize hizmet eden hiç kimseyi unutmayız. Bunun için buraya Prof. Dr. Feriha Öz, Yeşilköy'deki hastaneye de Prof. Dr. Murat Dilmener ismini verdik. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adını da Okmeydanı'ndaki şehir hastanesine verdik. Aynı şekilde Hadımköy'deki hastaneye de Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un ismini vererek vefamızı gösterdik." dedi.

Erdoğan, "Sağlık çalışanlarımızın her birine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu hastanenin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen Sağlık Bakanı ve ekibini, Rönesans grubunu, herkesi tebrik ediyorum. Dünyada pek çok ülkede salgın nedeniyle, sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde hem mevcut imkanlarını kullanarak, hem de yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir. Bu hastanemizi 2 ay gibi kısa sürede tamamladık. Uluslararası herhangi bir hasta buraya gelmek istediğinde pist var, yürüme mesafesinde hastaneye gelecek. Aynısı Yeşilköy için geçerli. Tedavi bitti, yine uçağıyla gitmesi gereken yere gidecek. İster ulusal, ister uluslararası hepsine hazır. Sağlıkta, sağlık turizmini hedefliyoruz. Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin en somut örneği olan bu hastanelerimiz, şifayı ülkemizde arayan herkese hizmet verecektir. Geçtiğimiz yıl 750 bine yaklaşan yabancı hasta sayısının katlanarak artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Şu an itibariyle 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi, 90'ı aşkın ülkeye her türlü sağlık ürünlerini gönderdik. Burada nazlanmadık. Bir başka adım son 18 yılda inşa ettiğimzi bin 576 hastane, 1 milyon 100 bine yaklaşan sağlık çalışanı seviyesine biz, hocalarımızın gayretleri ve altyapıyla ulaştık. 48 olan MR sayısını 906'ya, 323 olan tomogtafi sayısını bin 210'a, 889 olan yoğun bakım yatağını 40 bine, 618 ambulansı 5 bin 382'ye çıkarmamış olsaydık, bu başarıyı gösteremezdik. Şehir hastanelerinin yüksek kapasitelerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. 16 binin üzerindeki 11 şehir hastanemizin herbirini dünya çapında inşa ettik." ifadesini kullandı.

Erdoğan, " Pek çok ülkede sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde Türkiye imkânlarını çok iyi şekilde kullandı. 90'dan fazla ülkeye tıbbi malzeme yardımı gönderdik. İhtiyacı olan kimseyi geri çevirmedik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla yaptığım her yatırımın karşılığını aldı. Muhalefetin eleştirdiği şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte daha iyi gördük. ABD, Rusya çözemedi işi hepsi sıkıntıda, bizden destek istediler. Biz de her yere gönderdik. Milletimiz tarafından bu hizmet mukabelesiyle karşılanmıştır. Teşhis ve tedavi genel sağlık sigortası kapsamına girdiği için vatandaşımız sıkıntı yaşamıyor. Gelişmiş ülkelerde insanlar yeteri kadar paraları varsa sağlık hizmeti alabiliyorlar. Salgın döneminde Hollanda'da çalışan vatandaşlarımız ölüme terk edilmişti, ambulans uçaklarla aldırdık. Milletimiz istiklalinden ve istikbalinden vazgeçmemiştir. Rönesans gibi bir yüklenici firma bulursak Sancaktepe'de şehir hastanesi yaparız. Ülkemize yapacak daha çok hizmetimiz var.Türkiye’yi mutlaka 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Fethin 600. Yıl dönümünde büyük ve güçlü Türkiye bırakmak için çalışacağız." düşüncesini dile getirdi.