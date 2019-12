-ERDOĞAN: RİSK VAR DİYE ARABAYA BİNMEYECEK MİYİZ? KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 27.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de nükleer enerji konusundaki kararlılıklarının devam ettiğini belirterek, ''Riski var diye arabaya binmeyecek miyiz? Riski var diye İstanbul'un Boğaz Köprüsü'nün üzerinden geçmeyecek miyiz? İşte bu zihniyete sorarsanız geçmeyeceksiniz. Bu anlayış, hiçbir zaman aklın, bilginin, deneyimin tecrübenin ortaya koyduğu eserlere yönelik başında hep olumsuzdur, 'no' tuşuna basarlar, bittikten sonra 'yes' tuşuna basarak geçerler bunların yapısı bu'' dedi. Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 142 megavat kurulu gücündeki Enerjisa Hacınınoğlu Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, uçağının arıza yapması nedeniyle 1 saat 45 dakika gecikmeli geldi. Törende konuşan Erdoğan, Japonya'daki çok büyük ölçekli depremi fırsat bilerek nükleer enerji noktasında tamamen bilgi eksikliği içinde yorumlar yapıldığını söyledi. Şu anda dünyada 442 nükleer enerji santrali bulunduğunu, bu santrallerin bütün tedbirleri alınmak suretiyle güvenle enerji ürettiğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: ''Riski var mı, tabii var. Patlayabilir. Şimdi patlayabilir diye geçenlerde söyledim, tabii bu malum şahıs ve şahıslar tarafından eleştiri aldık. Şimdi riski var patlayabilir, diye biz tüpgaz kullanmayacak mıyız? Riski var diye arabaya binmeyecek miyiz? Riski var diye İstanbul'un Boğaz Köprüsü'nün üzerinden geçmeyecek miyiz? Olur ya halatlar kopabilir, geçmeyecek miyiz? Deprem esnasında kopabilir. Geçmeyecek miyiz? İşte bu zihniyete sorarsanız geçmeyeceksiniz. Boğaz'ın altından tüp geçit yapıyoruz, raylı sistem kuruyoruz oradan geçmeyeceğiz? Riski var, havasız kalabilirsin. Bu anlayış hiçbir zaman aklın, bilginin, deneyimin tecrübenin ortaya koyduğu eserlere yönelik başında hep olumsuzdur, 'no' tuşuna basarlar, bittikten sonra 'yes' tuşuna basarak geçerler, bunların yapısı bu. Nükleer enerjiye karşı çıkanlar, radyasyon riski olduğu için acaba bilgisayar kullanmıyor mu, televizyon seyretmiyor mu? Siz bir yandan Türkiye'yi büyütmekten bahsedecek, diğer yandan hayal tacirliği umut tacirliği yapacak ama diğer yandan enerjiyi nereden temin edeceğinizi açıklayamayacak, enerji yatırımlarına karşı çıkacaksınız. Bunu anlamak mümkün değil. Anamuhalefet partisinin lideri, popülist vaatleri için kendi ismini kaynak olarak gösteriyor. Acaba Türkiye'nin enerji ihtiyacını da o kaynaktan mı karşılayacağız?'' -''HER YIL 5 MİLYAR DOLAR ENERJİ YATIRIMINA İHTİYAÇ VAR''- 2023 yılında Türkiye'nin kurulu gücünü 100 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, bunun için de her yıl yaklaşık 5 milyar dolarlık enerji yatırımına ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bu iş hesap işi. Bunun adresi filancanın ismi filancanın ismi değil. Özelleştirmelerle özel sektörün enerjideki payını yüzde 75'e çıkaracak, hidroelektrik enerjisini de 20 bin megavat kurulu güce ulaşacak şekilde yatırımlarımızı sürdüreceğiz. 2023 itibarıyla rüzgarda kurulu gücümüzü 20 bin megavata çıkarmışı hedefliyoruz. Petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerimizden de bu süreçte güzel neticeler bekliyoruz. Dün yine bu arama çalışmalarına katılacak olan bir platform, Karadeniz'e girdi. Hedefimiz 2023 yılında bu iki kaynağı da ithal etmeyen kendi üreten bir Türkiye ve ayrıca Sinop ve Mersin'de kuracağımız nükleer santrallerin de ülkemizin kurulu gücüne 10 bin megavat katkısı olacak. Tabii bununla kalmayacağız. Buna hedefimiz 4 tane daha nükleer de... Biz harita çalışmaları üzerinde duruyoruz. Bunların da adımlarını atacağız. Türkiye'nin geleceğini inşa ederken en temel altyapılarından olan enerjiyi ihmal edemeyiz. Ve her şeyi de bütün planlama ve güvenlik tedbirleri içinde hayata geçirmenin gayreti içindeyiz.'' -''SULARIMIZIN BOŞA AKMASINA TAHAMMÜL EDEMEYİZ''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Sularımızın boşa akmasına tahammül edemeyiz. Ben bir Karadeniz çocuğuyum Rizeliyim. Şimdi oralarda da HES'ler yapılıyor. Ama HES'ler yapılırken oralarda bakıyorsunuz bazı gruplar durmadan yargıyı kovalıyor, bir kovalamacadır gidiyor. Halbuki girişimcilerimiz, insanlarımız dağları delerek dağların altında modern tesisler yapıyorlar'' dedi. Başbakan Erdoğan, konuşmasında, 2 yıl önce bir helikopter kazasında Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nu da vefatının 2. yıl dönümünde rahmetle andı. -''ŞİMDİ 'SU AKAR TÜRK YAPAR' DİYORUZ''- Önümüzdeki yıl hizmete girecek Kandil Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Dağdelen Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali ile birlikte sadece bu bölgeden 1,5 milyar kilovatsaat elektrik üretebilecek bir konuma gelineceğinin altını çizen Erdoğan, bu yatırımlarından dolayı Sabancı Grubu'nu ve Avusturyalı ortağı Verbund'u tebrik etti. Erdoğan, ''Salı günü de Avusturya ile milli maçımız var. Bunu da burada duyuralım, ilgiyi, alakayı da uyandıralım'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamada büyük ölçüde dışa bağımlı olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu bağımlılığı asgariye indirmek için ülke kaynaklarını en etkili ve verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. Yıllar yılı hep söyleriz, hep şu konuşuldu; 'Su akar, Türk bakar' dediler. Ne yazık ki hep böyleydi ama diyorum ki artık böyle değil. Şimdi bunu değiştiriyoruz. Şimdi 'Su akar, Türk yapar' diyoruz. Tabii buna müdahil olmak isteyenler olmadı mı? Oldu. Bunun önünü kesmek isteyenler olmadı mı? Oldu. Bunun için birçok eylemler, yargıya gidişler gelişler oldu, oluyor ve olacak. Çünkü ilk insandan bu yana bunlar hep var. Aykırı tipler hep var, burada da olacak. Onlara da sorarsanız, onlar da güzellikler için bu işi yapıyorlar. Nasıl yapıyorlarsa? Şimdi artık biz böyle bir çağın içerisinde elektriksiz mi yaşayacağız, bu enerji olmadan mı yaşayacağız, karanlıkta mı yaşayacağız? Sanayide ve teknolojide enerjinin bir gerek olduğunu görmeyecek miyiz? Elimizde kol gücüyle manivelalar mı çalıştıracağız? Artık bunları konuşmak, bunları iddia etmek mümkün mü? Artık Allah'ın bize verdiği aklı bilgiyle buluşturmak suretiyle, bunu tecrübeye dönüştürmek suretiyle başarıdan başarıya koşmak insanın yaradılışının sırrıdır. Bunu başarmaya mecburuz. İşte biz şu anda bunun adımlarını atıyoruz. Ve kısa bir süre sonra karşımıza bakacaksınız sınır aşan sular meselesi gelecek. Bu önümüze geldiği zaman, o sorunun cevabını da bulmak zorundayız. Biz kaynağı burada olan bu sularımızı yeteri derecede değerlendiremezsek gelecek kuşaklar bunun hesabını bizden sorar. Belki o zaman bizler yaşıyor olmayacağız. Ama 'yazıklar olsun dedelerimize, bu topraklardan çıkan bu kaynakları değerlendiremediler' diyecekler. Biz bunu yaşamak istemiyoruz. Onun için de tedbirlerimizi en güzel şekilde alıyoruz. Sularımızın boşa akmasına tahammül edemeyiz. Ben bir Karadeniz çocuğuyum Rizeliyim. Ama on yıllarca, kendimi bildim bileli bizim sularımız Karadeniz'e akar gider. Şimdi oralarda da HES'ler yapılıyor. Ama HES'ler yapılırken oralarda bakıyorsunuz bazı gruplar durmadan yargıyı kovalıyor, bir kovalamacadır gidiyor. Halbuki girişimcilerimiz, insanlarımız dağları delerek dağların altında modern tesisler yapıyorlar. Oralardan elektrik enerjisi üretiliyor. Tabii burada artısıyla eksisiyle her şey değerlendirildiğinde, eğer artı ağır basıyorsa biz burada kararımızı artıdan yana vermek durumundayız.'' -''ENERJİ SEKTÖRÜNE DİNAMİZM KAZANDIRDIK''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, lisans, devir, özelleştirme ve diğer çalışmalarla enerji sektörüne gerçekten büyük bir dinamizm kazandırdıklarını vurgulayarak, ''Bu vesile ile kamuya ait 17 termik ve 28 hidroelektrik üretim tesisinin özelleştirme sürecini bu yıl tamamlayacağımızı da buradan belirtmek isterim'' dedi. Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''2006 yılında işletmeye aldığımız Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru hattı bu çerçevede ülkemize önemli bir mevki kazandırdı. Amacımız 2023 yılında Ceyhan'ı dünyanın en önemli enerji merkezlerinden biri haline getirmek. Doğalgaz konusunda da biliyorsunuz Güney Avrupa gaz ringinin ilk aşamasını tamamladık. Azeri-Şah Denizi doğalgazının ülkemiz üzerinden Avrupa'ya geçişini sağlayan Türkiye-Yunanistan Doğalgaz Boru Hattını 2007 devreye aldık. Nabuco projesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ülke içindeki doğalgaz dağıtım hatlarını geliştirme çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. Hedefimiz 81 vilayete doğalgazı ulaştırabilmektir, bunun çalışması içindeyiz. Şu anda 67 vilayetimiz doğalgazı kullanır hale geldi. Göreve geldiğimizde biliyorsunuz 9 vilayet doğalgaz kullanıyordu, ama şimdi 67 vilayet doğalgaz kullanıyor ve 4 bin 500 kilometre olan doğalgaz boru hat uzunluğunu 11 bin 500 kilometreye ulaştırdık. Lisans, devir, özelleştirme ve diğer çalışmalarla enerji sektörüne gerçekten büyük bir dinamizm kazandırdık. Bu vesile ile kamuya ait 17 termik ve 28 hidroelektrik üretim tesisinin özelleştirme sürecini bu yıl tamamlayacağımızı da buradan belirtmek isterim. Ekonomide Türkiye istikrarlı şekilde büyürken, dış politikada gücü, etkinliği artarken, enerjide de aynı şekilde dünyanın parlayan yıldızı oluyor.'' -''BU HEDEFLERİ YAKALAYACAĞIZ''- Milletin desteği ile çalışkan özel sektörün buna daha büyük hedefler katacağına ve daha farklı hedefleri de ayrıca belirleyeceğine inandığını ifade eden Başbakan Erdoğan, ''Bu hedefleri yakalayacağız'' diye konuştu. Bu örnek tesisin ''ülkemize, Kahramanmaraş'a, milletimize hayırlı olmasını'' dileyen Erdoğan, Sabancı-Verbund grubuna teşekkür etti, büyüme ve kalkınma sürecine sağladığı katkılardan dolayı şükranlarını sundu. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, günün anısına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Hacınınoğlu Hidroelektrik Santralinin kristal kaidesini hediye etti. Daha sonra, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe, Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Verbund Yönetim Kurulu Üyesi Ulrike Baumgartner-Gabitzer açılış kurdelesini kesti.