Erdoğan reytingde 41. sırada kaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşam TRT canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın katıldığı, "Cumhurbaşkanı Özel Yayını" reytinglerde oldukça gerilerde kaldı. TRT 1'de yayınlanan, "Cumhurbaşkanı Özel Yayını" Total'de, ATV hava durumu bülteninin önünde 41'inci sırada kendine yer bulurken, AB grubunda da 16'ncı sırada yer aldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın ortak yayınla TRT Haber'de de yayınlandı. TRT Haber ise reyting sıralamasında Total'de 94'üncü oldu. Erdoğan'ı canlı yayınlayan TRT Haber, AB'de ilk 100'e giremedi.

En çok dizi izlendi

16 Eylül 2015 gününün ait reyting sonuçlarına göre, AB grubunda sırasıyla en çok "Kalbim Ege’de Kaldı" ve "Çilek Kokusu" isimli diziler izlendi. Total'de ise en çok "Çilek Kokusu" ve "Çilek Kokusu (Özet)" izlendi.