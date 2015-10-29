Erdoğan resepsiyonda konuştu: 1 Kasım seçimi 2023 için kırılma, milletimiz tek partiye fırsat verirse istikrar sürer

29 Ekim resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "2 Kasım sabahı milletimizin tercihi hangi istikametteyse şüphesiz ki o istikametten çıkacak olan neticeye hep birlikte saygı göstereceğiz ve sandıktan çıkan o neticeyi hep birlikte sahipleneceğiz ve ondan sonrada tabii ki yeni Türkiye'nin inşallah geçtiğimiz beş ay içinde yaşadığı sıkıntıları tekrar yaşamayı istemiyoruz" dedi.

Erdoğan, "Seçim güvenliği konusunda her türlü tedbir alındı. Diğer seçimlere göre daha sağlıklı bir çalışma olacak. Milletimiz tek partiye fırsat verirse istikrar sürer" diye konuştu.

Beştepe'deki resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

2 Kasım sabahı milletimizin tercihi hangi istikametteyse şüphesiz ki o istikametten çıkacak olan neticeye hep birlikte saygı göstereceğiz ve sandıktan çıkan o neticeyi hep birlikte sahipleneceğiz ve ondan sonrada tabii ki yeni Türkiye'nin inşallah geçtiğimiz beş ay içinde yaşadığı sıkıntıları tekrar yaşamayı istemiyoruz.

Bu sıkıntıları yaşamadan bir gelecek inşa edelim diyoruz. Çünkü Türkiye'nin kaybedecek bir vakti yok, bu kayba tahammülümüz yok. Onun için pazar günü adeta ülkemiz için gerçekten 2023 süreci bir kırılmadır ve bu kırılma noktasında inanıyorum ki milletimiz tercihlerini o istikamette kullanacaktır

Seçim güvenliği konusunda her türlü tedbir alındı. Diğer seçimlere göre daha sağlıklı bir çalışma olacak. Milletimiz tek partiye fırsat verirse istikrar sürer.

Kolektif terör eylemlerinin içinde PKK, DAEŞ, DHKP-C ve YPG var. PYD’yi siyasi bir örgütlenme olarak görmüyorum.

15-16 Kasım'da yapılacak G-20 zirvesi hayati derecede önemli. Uluslararası terörü masaya yatıracağız."