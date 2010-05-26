Erdoğan: Recep Bey'i geçiniz

T24 - Başbakan Erdoğan, Brezilya yolculuğu sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Anadolu' isimli uçakla Brezilya yolunda olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, gazeteciler, ''Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemini nasıl değerlendiriyorsunuz?'' şeklinde bir soru sordu.



''Sen Başbakan'ın söylemlerine bak, sen bırak başkalarını, Başbakan ne diyor ona bak. Başbakan'ın birilerine cevap yetiştirmeye gayreti yok" diyen Erdoğan, "Ben şu anda savunmada değilim, işime bakıyorum, Brezilya'ya gidiyorum, Arjantin'e gidiyorum, buralara ne kadar daha fazla mal satarız ben onun peşindeyim. Biz hakara makara yapmıyoruz iş yapıyoruz'' yanıtını verdi.



Başbakan, ''Sayın Kılıçdaroğlu'nun Recep Bey, sözünü kullanması sizi rahatsız etti mi?'' sorusuna da ''Bu soruyu geçiniz, bu tür spekülasyonların içerisine Tayyip Erdoğan'ı çekemezsiniz'' dedi.



Başbakan Erdoğan, ''Dinlemelerle ilgili yasal düzenleme yapılacak mı?'' sorusu üzerine ise Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili çalışma yaptıklarını bildirdi.



Başbakan Erdoğan istihdam ile ilgili bir soru üzerine de bu konuda rakam veremeyeceğini ancak TOBB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi gibi örgütlenmelerin özel sektör olarak bu konuda önemli adımlar atabileceklerini söyledi.





