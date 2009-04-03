Erdoğan: Rasmussen’e soğuk bakıyorum

Türkiye'nin NATO sınavı bugün başlıyor

Abdullah Gül, tonu yumuşatmıştı

Londra'da konuştu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Fransa ve Almanya’nın ortak ev sahipliğinde başlayacak NATO zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreterliği görevi için Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen’e sıcak bakmadığını açıkça ifade etti.NATO zirvesinde nasıl sonuçlanacağı en çok merak edilen konuların başını, yeni NATO Genel Sekreteri’nin kim olacağı çekiyor. Bu konuda da gözler Türkiye’ye çevrilmiş durumda. Ankara, adaylığı resmen açıklanan Rasmussen’e sıcak bakmıyordu. Rasmussen’in aday olması halinde veto yetkisini kullanıp kullanmayacağı merak edilen Türkiye’nin hedefi, bu konunun zirve sonrasına sarkmasını sağlamak.Ancak, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün NATO Genel Sekreterliği için daha önce, “Biz hiçbir adaya karşı değiliz” demesi, Ankara’nın Rasmussen konusunda tavır değişikliği olarak algılanmış ve bunun ardından Danimarka'dan iki üst düzey savcının, ROJ TV'nin kapatılması konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye gönderileceği bildirilmişti.G20 zirvesi için İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde basının sorununu yanıtlayan Başbakan Erdoğan ise şu ifadeleri kullandı:Biz NATO’nun güç kaybetmemesini ve zafiyet bulmamasını umut ediyoruz. Benim ülkemdeki terör örgütünün yayın organı Danimarka merkezli olarak yayın yapıyor. Sayın Rasmussen’e bunu şikayet etmemize rağmen o bunu durdurmamıştır. Bu nasıl bir barışı korumak olacak? Bir karikatür krizi yaşadık. Rasmussen’den ricada bulunduk. Bu sıkıntılı durumu nasıl aşacağız, İslam liderleriyle konuşun dedik. Yine bir şey çıkmadı. Bu da bizde soru işareti yaratıyor. Bu nedenle biz Rasmussen’e olumsuz bakıyorum.