Erdoğan radyoterapi tedavisi mi görüyor?

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Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde radyoterapi tedavisi gördüğü ileri sürülen Erdoğan'ın bu haftaki tüm programları da iptal edildi.firatnews'te yer alan haber şöyle:Hükümete yakın gazetecilerin verdiği bilgiye göre Pendik'teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 26 Kasım’da ameliyat olan Erdoğan, bu hafta üç kez radyoterapi için yine kamuoyundan gizli bir şekilde hastaneye gitti. Üsküdar Kısıklı'daki evinde istirahat eden Erdoğan'ın radyoterapiye gittiği saatlerde hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı öğrenildi. Bu arada iki bakanlar kurulu toplantısına katılamayan Erdoğan’ın, pazartesi günkü Bakanlar Kurulu ve salı günkü grup toplantısına katılmayacağı belirtildi.Wikipedia sitesine göre Radyoterapi, iyonlaştırıcı ışın kullanarak kanser hastalığının tedavisidir. Hedef tümörlü dokunun yok edilmesi ve bu sırada da normal dokuların korunmasıdır. Bu konu ile ilgili bilim dalına Radyasyon Onkolojisi adı verilir. İyonlaştırıcı ışınların biyolojik etkilerini Radyobiyoloji bilim dalı inceler. Radyoterapi kanser tedavisinde tek başına ya da cerrahi ve/veya kemoterapi ile birlikte kullanılabilir. Cerrahi tedavi ile benzer sonuçlar elde edilen hastalıklarda organın korunmasını sağlayıp, dolayısı ile fonksiyon kaybını önlediğinden tercih edilebilen tedavi yöntemidir.