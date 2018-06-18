Erdoğan: PYD/YPG, Menbiç'i terk ediyor ve bunu diplomasi yoluyla yaptık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı birliklerin Suriye’nin Menbiç bölgesinde yürüttüğü askeri harekata ilişkin "Bölücü terör örgütünün Münbiç sınırımızdaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz Münbiç şehrinin etrafında devriye gezmeye başladı. Aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz. ABD ile vardığımız anlaşmayı hayata geçiriyoruz" açıklamasında bulundu. Erdoğan "Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık" diye konuştu.

Ordu’da konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bizi döviz kuru ve kredi notu üzerinden terbiye etmeye heveslenenlere de Osmanlı tokadını sandıkta vuracağız. Sahnede şov yapmanın değil icraat yapmanın, hizmet üretmenin, ülkemize ve şehirlerimize eserler kazandırmanın peşinde koştuk."

“Cumhur İttifakı’na verilen her oy eski Türkiye sisteminin tabutuna çakılmış son çivi olacak”

"Bu parti başka aday mı bulamadı, bu kadar fakir fukara mıydı? İlla genel başkanlar oluyorsa senin genel başkanın niye aday olmadı. 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na verilen her oy, darbe ve kriz üreticisi eski Türkiye sisteminin tabutuna çakılmış son çivi olacaktır."

"Belki utanır, kendine çekidüzen verir diye Bay Muharrem'in yalanlarını, tutarsızlıklarını ifşa etmeye devam edeceğiz."

"Biz izni halktan alırız. İcazeti oralardan değil halktan aldık. Suriyeli kardeşlerimizin de geri dönüşleri tamamlanacak. CHP ne diyor 'Suriye'den bu insanları neden aldınız.”

Menbiç anlaşması

"ABD ile vardığımız anlaşmayı hayata geçiriyoruz. Bölücü terör örgütünün Münbiç sınırımızdaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz Münbiç şehrinin etrafında devriye gezmeye başladı. Aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz. Münbiç'i boşaltıyoruz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık.”

Ordu’ya havalimanı

Denize dolgu yapılarak inşa edilen havalimanını ilimize kim kazandırdı? Havalimanımızdan memnun musunuz? Ordu şehir merkezinin il ve ilçelerinin 2040 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını da karşıladık. 5 baraj daha inşaa ediyoruz. Kale içeriden fethedilir. Bu seçimlerin galibi siz olacaksınız."

Millet kıraathaneleri

"Bu kütüphanelere 24 saat açık olacak. 24 saat bu millet kütüphanesi açık olacak. Bu okey taşları ile oyalandığı için anlamaz bu işten. Muhalefet sadece konuşur, biz ne söylediysek yaparız. Fındık üreticilerimizin mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz."

"Türkiye cari açığını kapatır ama muhalefet açığını ne yapacağız bilmiyorum. Man Adası diye iftira attı, mahkeme kararını verdi. Bir iftira daha attı yine mahkeme kararını verdi. O paraları fakir guraba ile paylaşacağız."

"Biz belediye başkanlığından geldik. İstanbul gibi bir şehirden. Çıraklığımızı orada geçirdik. Ustalık cumhurbaşkanlığında.