Erdoğan: PYD'nin başı yakalandı, temennimiz Çekya'nın iade etmesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski PYD lideri Salih Müslim'in yakalandığı Çekya'nın başkenti Prag'dan Türkiye'ye iade edilmesini temenni ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da partisinin 6. olağan il kongresi öncesi vatandaşlara seslendi.

Erdoğan, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nın da başarıyla sürdüğünü ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Siz bizi hiçbir zaman yolda yalnız koymadınız. 2002 kasımından bu yana hep beraber yürüdük. On binler şu anda burada. Önce çok anlamlı bir dönemde, sizlerle 6. olağan kongremizi yapıyoruz. Unutmayın, Afrin Harekatı'nın olduğu bir dönemde sizlerle bir aradayız.

Bugün, öğlen civarı 2021 teröristi etkisiz hale getirdik. Ne dedik? Son terörist yok edilinceye kadar bu mücadelemiz devam edecektir. Anlaştık mı? Bu mücadeleyi sonuna kadar da sürdüreceğiz. Kararlıyız. Azimliyiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak dedik.

Şu anda şehitlerimiz bizi takip ediyor. Bizler de zaten onları ölüler olarak kabul etmiyoruz. Onlar sevgili Peygamberimiz ile komşu. Beraberler. Şu anda imansızlar karşımızda, inananlar üzerine gidiyor. Cuma günü askerimizin saf tutuşlarını gördünüz değil mi?