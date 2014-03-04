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Erdoğan Putin'le telefonda görüştü

Başbakan Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Ukrayna ve Kırım Özerk Bölgesi'ndeki son gelişmeler ele alındı

04 Mart 2014 22:28

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Ukrayna ve Kırım Özerk Bölgesi'ndeki son gelişmeler ele alındı.

Başbakan Erdoğan, ülkedeki krize çözüm bulmanın en başta Ukraynalıların görevi olduğunu belirterek, söz konusu ülkedeki istikrarsızlığın tüm bölgeyi olumsuz etkileyeceğine dikkati çekti.

Mevcut krizin aşılmasında uluslararası hukukun ve devletlerarası ilişkilerin temel prensiplerine uyulmasının önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, Kırım'ın asli unsurları olan Tatar ve Rus toplumlarının Ukraynalılarla birlikte barış ve huzur içerisinde yaşamalarını sağlayacak zeminin elbirliğiyle oluşturulması gerektiğine de vurgu yaptı.

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