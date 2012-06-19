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Erdoğan, Putin'le Suriye'yi konuştu

Dünyanın en güçlü 20 ekonomisinin liderleri Meksika'da buluştu

19 Haziran 2012 13:01

Meksika'da düzenlenen G-20 zirvesine katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. İki liderin gündeminde Suriye vardı. Erdoğan, iki ülke dışişleri bakanlarının bu konuda ortak çalışma yürüteceğini söyledi.
 
Dünyanın en güçlü 20 ekonomisinin liderleri Meksika'da buluştu. Türkiye'yi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği G-20 zirvesinde liderlerin ikili temasları da devam ediyor. Başbakan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le biraraya geldi.

Erdoğan-Putin görüşmesinin gündeminde Suriye vardı. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Sayın Putin ile bizim yaptığımız görüşme tabii geleceğe yönelik neler yapabiliriz istikametinde oldu. Şu anda bu akşam çok açık net olarak, Sayın Putin, dışişleri bakanına, ben dışişleri bakanıma görevleri verdik. Bundan sonraki süreçte dışişleri bakanları müşterek olarak çalışmaları yürütecekler'' dedi.


Suriye'yi Obama'yla da görüşecek


Suriye'de sürecin yeniden işlemesi için BM ve Arap Birliği ile bazı adımlar atılabileceğini dile getiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konusunu bugün de ABD Başkanı Barack Obama ile görüşeceğini söyledi.


'Euro krizi ele alındı'


G-20 zirvesinde dün daha çok Yunanistan, İspanya, İtalya gibi ülkelerdeki ekonomik krizin değerlendirildiğini ifade eden Başbakan Erdoğan, "Para birimleri üzerinde biraz duruldu. Bunların görüşmelerini, değerlendirmelerini yaptık. Bugün de ağırlıklı olarak öyle zannediyorum ki yatırım, istihdam ve ticaret üzerinde daha çok duracağız. Bugünkü oturumlar G20'nin daha belirleyici oturumları olacak diye düşünüyorum. Çünkü ağırlıklı olarak bugünkü oturumlarda gündemleri görüşme fırsatımız olacak'' şeklinde konuştu.

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