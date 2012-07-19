Erdoğan: Putin'le Esed'in yerine geçebilecek alternatif isimleri konuştuk

Başbakan Erdoğan Rusya'daki temaslarının ardından Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı. Erdoğan Suriye'de yaşanan olayların durdurulmasıyla ilgili Rusya'nın Türkiye ile aynı fikirde olduğunu ve Esed'in yerine alternatif isimler konuşunda Rusya ile görüşüldüğünü belirtti.

İşte Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmasından satırbaşları;

- Suriye'ye yardımlar noktasında BM’nin atacağı bir adım katliamların durmasına vasile olabilir. Şu ana kadar Suriye’de 18 bine yakın insan öldürülmüş durumda. Ölüm tehditi insanların kaçmasına vesile oluyor. Burada Baba Esed’in yolunda olan bir oğul Esed var.

- Rusya temasları sonunda verimli bir gün oldu. Verimli bir çalışma oldu.

- Cenevre’de de Esed’in olmadığı bir geçiş hükümetinden bahsedildi. Genel hava da Esad’sız bir geçiş hükümeti.

- Geçiş hükümeti demek seçim hükümeti demek. Eğer hükümeti kurar başında Esed kalırsa orda hiçbir şey değişmez. Biz sekiz buçuk dokuz yıldır bunları Beşar Esed’le çok konuştuk.

- Buraya doğru bu havanın geldiği dünden belliydi. Bu insanların üzerine gidecek olursanız bu insanlar artık ölümden öte yok noktasına gelmiştir. Bu tablonun sornumlusu hazırlayını kim? Bu noktada yönetim kendini sorguya çekmelidir.

- Rusya Beşar’ın olmaması noktasında bazı endişeleri var. Biz kendilerine bazı alternatifleri sunduk.

- Şu anda Suriye hükümeti uçağımız düşürdüğü halde kaçma noktasına girdiler. Burda ulusal medyamızın da katkısı oldu. ABD’deki bir gazetenin haberini kendileri için yayın kaynağı kabul ettiler. Burda yapılan bir dezenformasyondur.

- Irak'ta eyaletlerin olduğu yerde merkezi yönetim bütünlüğün ifadesidir. Merkezi yönetim K.Irak yönetimine ait hakları yerine getirilmemiştir. Bu sözzler yerine getirilmeyince şu andaki sıkıntılı nahoş durum ortaya çıkmıştır.

- Haritasını verdikleri şeylerle ilgili olarak Türkiye'nin hava ihlali sözkonusu değildir. Terörle mücadelede ordan bizim hükületimize saldırı olduğunda yapılan bir uygulamadır. Uçak bizim uçağımız değildir. Bir insansız hava aracı olduğu yönündedir. O ülkede açıklamasını yapabilir