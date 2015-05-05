Erdoğan, Putin'in davetine icabet etmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Mayıs Zafer Bayramı’nın 70’inci yıldönümünde Moskova’da düzenlenecek etkinliklerine katılmayacağı kesinlik kazandı. Moskova’daki diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir buçuk ay önce Ankara’ya ilettiği 9 Mayıs Zafer Bayramı davetine verilen olumsuz yanıt Kremlin Sarayı’na iletildi.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Kızıl Meydan’da, Nazi Almanyası’nın yenilgiye uğratılmasının 70’inci yıldönümünün kutlanacağı askeri geçit töreninde Türkiye’yi Moskova Büyükelçisi Ümit Yardım temsil edecek. Uzmanlar, Ankara’nın Putin’in davetine olumsuz yanıt vermesini, Rusya liderinin 1915 Olayları’nın 100’üncü yıldönümü öncesi yaptığı açıklamaya ve Erivan’daki anma törenlerine katılmasına bağlıyor.

'9 Mayıs davetimiz askerlik şubesi celbi değildir'

15 Nisan’da Moskova’yı ziyaret eden TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Rus gazetecilerin “Erdoğan 9 Mayıs’ta Moskova’ya gelecek mi?” sorusuna “Cumhurbaşkanımızın Moskova’ya gelmeye çalışacağından eminim” yanıtını vermişti. Moskova’daki etkinliklere davet edilen 68 ülkeden sadece 12 liderin katılacak olmasına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise “9 Mayıs davetimiz askerlik şubesi celbi değildir” açıklamasında bulundu.

Kızıl Meydan’da konuk liderler için ayrılan protokol tribününün boş kalacak olmasını yorumlayan Lavrov, “9 Mayıs her şeyden önce bizim milli bayramımız. Bizim kurtuluş savaşımızın 70’inci yıldönümü. Nazi Almanyası’nın yenilgiye uğratıldığı gün. Biz görevimizi yerine getirip dost gördüğümüz ülkelere davetiyelerimizi gönderdik. Tabii bizim bu davetimiz, askerlik şubesine celbi değildir. Önemli bayramda yanımızda olanlara teşekkür ediyoruz. Gelmeyenleri de anlayışla karşılıyoruz” dedi.

Moskova’da 9 Mayıs’ta düzenlenecek askeri geçit törenine son bilgilere göre sadece 12 ülke lideri katılacak. Hatta eski Sovyet cumhuriyetlerinden Beyaz Rusya ile Kazakistan’ın liderleri de Moskova’ya gitmeyecek. Putin’in yabancı konukları arasında Çin, Hindistan, Güney Afrika dışında Avrupa’dan sadece Yunanistan, Sırbistan ve Kıbrıs Rum Kesimi liderleri yer alıyor.