Erdoğan, Putin ve Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran’daki üçlü zirve öncesi bir araya geldi. Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 11.30'da İran'ın başkenti Tahran'a geldi.

Erdoğan'ı, Mehrabad Uluslararası Havaalanı'nda İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmadari, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Protokol Müdürü Sadık Abdullahi, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mouhammad Ebrahim Taherian Fard ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin karşıladı.

Erdoğan daha sonra saat 12.45'te İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Suriye için yapılacak üçlü zirve öncesi baş başa görüştü. Görüşme saat 13.20 civarında sona erdi.

Erdoğan: Günlerden de cuma...

Erdoğan, Ruhani ile baş başa görüşmenin basına açık bölümünde şunları söyledi:

"Bugün gerçekten çok önemli ve anlamlı bir gün. Günlerden de cuma. Soçi ve Ankara'dan sonra Tahran'da önemli bir görüşmeyi gerçekleştireceğiz."

Erdoğan, Ruhani'nin ardından saat 13.25 civarında Putin ile görüşmeye başladı. Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi de 14.00 civarında sona erdi.