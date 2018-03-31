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Erdoğan, Putin ve Ruhani 4 Nisan'da Ankara'da buluşacak

Gülseli KENARLI-İSTANBUL,(DHA) TÜRKİYE-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) 7

31 Mart 2018 14:39

Gülseli KENARLI-İSTANBUL,(DHA)
TÜRKİYE-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi\'nin (ÜDİK) 7. toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in eşbaşkanlıklarında 3 Nisan\'da Ankara\'da yapılacak. 
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada toplantıda Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alınarak, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.Ziyaret kapsamında aynı gün Akkuyu Nükleer Güç Santrali\'nin resmi temel atma töreni de yapılacak. 

SURİYE ZİRVESİ 4 NİSAN\'DA
Suriye konulu üçlü zirve ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\'nin katılımıyla, 4 Nisan Çarşamba günü Ankara\'da gerçekleştirilecek. Zirve çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasında bir ikili görüşme gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular hakkında da fikir teatisinde bulunulacağı ifade edildi. 

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