Erdoğan, Putin'le görüştü; Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısı İstanbul'da gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ve Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı.

İletişim Başkanlığı’ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Erdoğan, Türkiye’nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti"

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu ve müzakere süreçlerini ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bu süreçte Türkiye’nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.”

Bugün, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin bir sonraki turunun Türkiye'de yapılacağı açıklandı. Ukrayna'da parlamento çoğunluk lideri olan ve müzakere heyetinde yer alan David Arakhamia, görüşmelerin 28-30 Mart'ta Türkiye'de yapılacağını duyurdu.

Kalın'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılacağını, müzakerelerin ilerleme kaydetmesi ve savaşın bir an önce sona ermesi için girişimlerinin devam edeceğini bildirdi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısı İstanbul'da yapılacak. Müzakerelerin ilerleme kaydetmesi ve savaşın bir an önce sona ermesi için girişim ve çabalarımız devam edecek."

"Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin Türkiye'de bir araya geleceğini belirterek, "Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye’de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Lavrov ve Çavuşoğlu da görüştü

Liderlerin görüşmesinin ardından gece saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna konusundaki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.