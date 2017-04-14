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Erdoğan Putin ile telefonla görüştü

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü

14 Nisan 2017 00:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu akşam telefonla görüştü.

DHA'da yer alan habere göre, görüşmede, başta Suriye'deki son gelişmeler olmak üzere uluslararası meseleler ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi. İki lider, Astana mekanizmasının ve Cenevre görüşmelerinin devamı açısından Türkiye ve Rusya'nın ortak çaba harcamasının önemine dikkat çekerken ateşkesin Suriye geneline yayılması yönündeki ortak çalışmaların sürdürülmesinin önemine değinildiği bildirildi.

Görüşmede, İdlib'de sivilleri hedef alan kimyasal saldırının da gündeme geldiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kimyasal silah kullanımının insanlığa karşı işlenen büyük bir suç olduğunu vurguladığı, iki liderin söz konusu saldırının, bağımsız ve meşruiyeti tanınmış bir kurum olan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından soruşturulmasını desteklediklerini belirttikleri ifade edildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme çabalarının hızlandırılması gerektiğine de değinildi. Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önündeki tüm engellerin ve kısıtlamaların kaldırılmasının önemine işaret eden iki liderin, yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. 

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